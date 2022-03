A Los Angeles, des retrouvailles fraternelles pour Kyle Kuzma et Kentavious Caldwell-Pope

« Ils seront toujours de la famille », formule Frank Vogel à l’égard Kyle Kuzma et Kentavious Caldwell-Pope. La nuit passée, ces deux-là effectuaient leur retour sur le parquet de la Crypto.com Arena. Leur premier passage, marqué par une traditionnelle vidéo hommage, depuis leur transfert lors de la dernière intersaison autour de Russell Westbrook.

Un an avant d’être envoyés à Washington, les deux hommes avaient apporté une contribution importante dans le titre des Lakers en 2020. Aujourd’hui, alors que la saison touche à sa fin, on ne peut pas dire que les Lakers aient été les grands gagnants de cet échange. La preuve, en s’imposant grâce à une nouvelle performance monstrueuse de LeBron James à 50 points, les Californiens comptent autant de victoires que les Wizards (29)…

Kyle Kuzma ne veut pas pour autant tomber dans le jeu du « what if » ce transfert n’avait pas eu lieu, tant sur le plan collectif que personnel. « Je suis estampillé en tant que gagnant, en tant que champion avec les Lakers. Pour moi, ce n’est pas une question de ‘et si’. Il est temps de passer à autre chose et d’améliorer mon jeu », affichait l’ailier fort avant la rencontre.

« Sans rancune. Je suis en paix et heureux là où je suis », complétait « KCP » qui n’a pas oublié les tumultes de son passage en Californie : « Chaque année avec les Lakers, j’étais dans les rumeurs de transferts. Certaines choses étaient vraies. D’autres non. »

LeBron James garde un œil sur leurs performances

Les deux hommes ont vu cette arrivée à Washington comme une opportunité de se développer dans le silence, loin du bruit permanent qui entoure les Lakers. « Je suis construit différemment en tant qu’individu avec la façon dont j’ai grandi et je gère très bien les critiques. Je ne laisse plus atteindre. Je garde la tête haute. Je veux m’améliorer. J’aime être mis au défi. C’est pourquoi c’est plus facile pour moi que pour les autres », énumérait par exemple Kyle Kuzma.

Malgré leur départ, ils sont encore suivis de très près par leur ancien leader, LeBron James, ravi d’avoir affronté ses deux « frères » cette nuit. « C’est toujours un sentiment chaleureux de voir les coéquipiers avec qui tu as bataillé pour gagner le titre. On connaît tous les efforts et les sacrifices que cela implique pour essayer d’accomplir ça », rappelle le MVP de la soirée après la rencontre.

Il ajoute, toujours avec son sens du détail : « Voir le développement de Kuz cette saison vraiment incroyable par rapport à ses choix dans le jeu. Il est leur meilleur marqueur en l’absence de Brad (Beal) (ndlr : 25 points de moyenne depuis le All-Star game) et KCP est deuxième (17 points). Il doit shooter à 50% à trois points sur les 10-12 derniers matches et Kuz sort un double-double quasiment chaque soir. Je suis heureux pour eux. »

L’arrière des Wizards s’est montré beaucoup moins en réussite cette nuit avec seulement 6 points inscrits à 1/6 aux tirs, là où Kyle Kuzma a terminé avec 23 points (9/18) et 7 rebonds. « Je suis juste un gamin de Flint dans le Michigan, reprend ce dernier en paraphrasant son ex-coéquipier. J’ai toujours eu ça en tête, le fait de venir d’une petite ville, d’aller à Los Angeles et d’y faire parler de moi. Honnêtement pour moi, c’est le rêve américain. […] La Laker Nation et le fait d’être un Laker va rester ancré dans mon cœur. »