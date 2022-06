Markieff Morris a le feu vert pour revenir

On est le 8 novembre, du côté de Denver. En plein match. Markieff Morris place un vilain coup de coude dans les cotes de Nikola Jokic. Le MVP 2021 vacille, se retourne et s’en va balancer l’ailier-fort du Heat, qui s’écroule au sol. Au départ, on évoque une absence d’une dizaine de matches.

Quatre mois plus tard, on n’a toujours pas revu le frère de Marcus. Touché aux cervicales après ce « coup du lapin », Markieff a repris l’entraînement il y a quelques semaines, et il est apparu dernièrement à l’échauffement sans jamais être inscrit sur la feuille de match.

Selon AP, il a enfin reçu le feu vert pour rejouer, et son retour à la compétition est prévu samedi face aux Wolves, mardi contre Detroit ou vendredi contre le Thunder. Le Heat joue trois matches de suite à domicile, et c’est idéal pour une reprise. Selon l’agence de presse américaine, Morris a dû passer entre les mains de trois médecins envoyés par la NBA pour obtenir ce feu vert.

Avant cet accrochage avec Jokic, Morris avait disputé 10 matches pour 7.7 points de moyenne. Champion NBA avec les Lakers en 2020, justement contre le Heat, il va reprendre sa place dans la raquette aux côtés de Bam Adebayo, comme doublure de PJ Tucker. Sur le papier, c’est le seul véritable ailier-fort de l’effectif, et il pourrait avoir un rôle à jouer dans cette fin de saison.

https://www.dailymotion.com/video/x85dgga