Le Top 10 de la nuit | La soirée des gros dunks

Ce n’était pas vraiment une soirée pour les esthètes ni pour des actions réalisées avec finesse. Ce sont en effet les muscles et la détente qui ont parlé ce vendredi soir en NBA. Karl-Anthony Towns le prouve d’ailleurs parfaitement avec un doublé : deux gros dunks sur la tête des défenseurs du Magic.

Herb Jones n’est pas mal non plus avec son poster sur Mason Plumlee. Bam Adebayo va plus haut que les Cavaliers, tout comme Onyeka Okongwu, qui prend la première place, avec son alley-oop à deux mains sur Ivica Zubac.