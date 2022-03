Les expulsions de spectateurs se multiplient en NBA

Les Suns ont connu une soirée difficile lors de leur dernier déplacement à Orlando. Non seulement en raison de la difficulté qu’ont eu les hommes de Monty Williams à venir à bout du Magic, mais aussi à cause d’un incident entre un « fan » assis au premier rang et Deandre Ayton.

Placé près du terrain, pas loin du banc des Suns, la personne en question a jugé bon de continuer à insulter copieusement le pivot des Suns alors que celui-ci, concentré sur son match, n’a pas jugé bon de lui répondre. Depuis le banc, JaVale McGee a alors fait le nécessaire pour que le « fan » soit tout simplement viré de la salle, comme c’est désormais la règle en cas de débordement avec un joueur.

« Il parlait mal à l’un de mes coéquipiers, à Deandre », a déclaré JaVale McGee avant la rencontre de la nuit face aux Raptors. « Et donc je lui ai mal parlé. On ne peut pas se permettre ce genre de choses. Vous pouvez dire à un joueur de s’asseoir, peu importe, mais vous n’allez pas interpeller un joueur en le traitant de salope. Ce n’est pas correct. Je l’ai vu lui parler, je lui suis rentré dedans, et il a été viré comme il se doit ».

Au final, non seulement le spectateur en question a été viré manu militari, mais les provocations n’ont même pas dérangé Deandre Ayton qui a pour sa part assuré qu’il n’avait rien entendu.

« Je n’ai entendu personne pour être honnête. Pendant un match, j’entends ma mère. C’est tout. Je n’entends personne d’autre dans les tribunes. Je reste juste concentré et j’essaie de gagner le match », a confié le pivot bahaméen.

Malheureusement, depuis le retour des spectateurs dans les salles, les incidents de ce genre ont tendance à se multiplier, obligeant des joueurs, comme LeBron James, à venir faire la police lorsqu’un débordement de ce genre se produit. On se souvient aussi que Russell Westbrook a plusieurs fois été pris à partie par des spectateurs, avec même un lancer de pop-corn sur la tête… Lors des derniers playoffs, c’est Ja Morant et ses proches qui s’étaient fait insulter par des spectateurs à Salt Lake City. Jeudi soir encore, c’est arrivé à Philadelphie, lorsqu’un fan un peu trop agressif envers Ben Simmons, a finalement dû être reconduit à la sortie.

Les réseaux sociaux en question ?

« Les fans ont tendance à dire des choses parfois sur le terrain. Ils oublient que c’est la vraie vie », a noté l’arrière des Suns Landry Shamet. « Ce n’est pas un zoo. On ne peut pas parler aux gens n’importe comment. Je ne sais pas ce qui a été dit, mais c’était suffisant pour qu’il soit expulsé ».

Pour JaVale McGee, l’exposition des joueurs sur les réseaux sociaux et le semblant de proximité qu’ils offrent à leur communauté poussent les fans à agir de façon… beaucoup trop familière.

« Les fans pensent qu’ils vous connaissent et qu’ils peuvent vous parler n’importe comment », a-t-il ajouté. « Comme si nous étions amis ou quelque chose comme ça, alors que pas du tout. Nous sommes aussi des humains. Si nous n’étions pas célèbres, et que vous nous voyiez, vous ne nous parleriez pas comme ça (…). En plus, c’est stupide de leur part. Ils ont payé cher pour venir nous voir et gaspillent leur argent à mal nous parler ».