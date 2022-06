J.B. Bickerstaff salue le sacrifice de Kevin Love pour devenir sixième homme des Cavaliers

Blessé au mollet une grande partie de la saison passée (il n’a joué que 25 matches), Kevin Love a vécu un été 2021 compliqué. Comme il n’avait pas récupéré physiquement, il a dû faire une croix sur l’aventure olympique à Tokyo.

Puis, avec les arrivées de Lauri Markkanen et Evan Mobley, son rôle allait mécaniquement diminuer chez les Cavaliers. Le champion 2016 avait donc entamé des négociations pour quitter Cleveland.

Finalement, il est resté dans l’Ohio, a accepté son rôle de sixième homme et il réalise une bonne saison avec 13.9 points et 7.1 rebonds de moyenne en 22 minutes.

« Le plus important pour moi, mon objectif numéro un, c’était d’être en bonne santé », raconte-t-il à The Athletic. « Ce n’est qu’en août que j’ai réussi à mettre ma blessure au mollet derrière moi. Je savais qu’une fois en bonne forme physique, après ma blessure de la saison passée, je pouvais être efficace. Peu importe mon temps de jeu. »

« Je me sens à l’aise dans ce rôle »

L’ancien de Minnesota n’a manqué que huit matches cette saison, et ce n’est pas à cause d’une blessure. Il fut touché par le Covid-19 début novembre. Avant ça, il était encore en recherche de sensations.

Ce n’est qu’à partir de début décembre que le champion olympique 2012 a apprivoisé son rôle de sixième homme, en enchaînant les matches à plus de 10 points.

« On a eu une relation très transparente avec J.B. Bickerstaff, pour définir ce qu’il attendait de moi pour ce rôle de sixième homme », explique-t-il. « Cela a été un apprentissage pour moi. Je m’y suis retrouvé après avoir eu le Covid. Les premières semaines, j’essayais de trouver des solutions avec mes minutes et d’apprendre à jouer avec les gars. Après l’épisode du Covid, j’ai en quelque sorte décollé. Je me sens à l’aise dans ce rôle, que j’ai 15 ou 30 minutes. »

Au point, à 33 ans, de se sentir comme lors de ses meilleures saisons, celles où il était All-Star ? « Je me sens libre et très bien. J’ai toujours eu des qualités et de l’intelligence de jeu. Donc, si je suis en bonne santé, je sais que je peux avoir de l’impact. »

Cette métamorphose est saluée par son coach. De boulet, car plombé par son physique et son énorme contrat (il est payé 31.3 millions de dollars cette saison et touchera 28.9 la saison prochaine), Kevin Love est devenu un élément précieux pour les jeunes Cavaliers, surtout avec les blessures qui ont frappé la franchise ces dernières semaines.

« Quand on porte une franchise, qu’on est son visage, qu’on joue beaucoup etc., et que tout cela change, il y a une gueule de bois », raconte JB Bickerstaff. « Cela peut avoir de l’impact sur la personne et sur son jeu, donc sur l’équipe. Il n’y a rien eu de tout ça. Après notre conversation, il est arrivé le premier jour en étant prêt et impliqué. Son sacrifice m’a donné le feu vert pour obtenir des responsabilités de chacun. »