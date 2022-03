Une victoire marquante à Miami et le ticket en playoffs pour les Suns

« Back for more. » Tel est le mantra affiché aujourd’hui par les Suns qui viennent officiellement de composter leur ticket pour les prochains playoffs. Quoi de plus logique pour cette équipe, la première à le faire, qui dispose du meilleur bilan de la ligue (53 victoires – 13 défaites) depuis maintenant deux mois.

Les joueurs de l’Arizona ont mis les formes pour y parvenir. À Miami, ils ont remporté le choc entre les leaders de chaque conférence. Une victoire autoritaire de 21 points qui intervient en réponse directe à une défaite de 23 points subie, début janvier, face à ce même Heat.

« Je suis sûr qu’ils s’en souvenaient », parie Erik Spoelstra. « Ils voulaient vraiment envoyer un message ce soir. Ils nous ont simplement surclassés. » Une impression confirmée par Devin Booker : « Ils sont venus chez nous pour et nous ont botté le cul. On voulait envoyer un message ici. »

L’arrière des Suns effectuait son retour après quatre matches manqués en raison de son placement en quarantaine Covid. « Pour être tout à fait honnête, on voulait vraiment ce match », avoue le meilleur marqueur de sa formation, proche du triple-double (23 points, 9 passes et 8 rebonds). « On a beaucoup de respect pour leur équipe, surtout pour ce qu’ils nous ont fait à Phoenix. On voulait juste prouver quelque chose. Ils jouent le meilleur basket à l’Est et on fait la même chose à l’Ouest, donc c’était un match de poids lourds. »

« On sait ce pourquoi on bosse »

Un combat remporté par KO face à un Heat, privé de Jimmy Butler, qui avait rarement été aussi bien contenu cette saison avec seulement 35 points inscrits en seconde période. « J’ai dit aux gars que c’était l’une des meilleures performances défensives que j’ai jamais vues. Je suis pourtant là depuis un petit moment », souligne Monty Williams qui a apprécié la confiance affichée par son groupe.

Après sa défaite à Milwaukee et une victoire serrée à Orlando, Phoenix termine ainsi sa courte série de déplacements à l’Est avec une victoire marquante. C’est ce qui peut faire la différence entre un bon et un très bon « road trip ». « On a commencé à en parler lors de ma première année à Phoenix. Du fait que lorsqu’on termine avec un bon bilan à l’extérieur et une victoire sur le dernier match, cela a meilleur goût en bouche. »

Les Suns, qui ont maintenant battu les 29 équipes de la ligue cette saison (une première pour eux depuis 2006/07), ont sans doute aussi un goût de reviens-y en pensant à cette deuxième qualification de suite en playoffs. Bien partis pour terminer avec le meilleur bilan de la ligue, ils veulent effacer la déception des dernières Finales pour aller au bout. « On sait ce pourquoi on bosse », rappelle Devin Booker. « Les playoffs sont devant nous. On a hâte d’y être, on ne veut pas échouer à nouveau. »