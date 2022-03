En feu, Malik Beasley s’est imaginé battre le record de tirs à 3-points

Bojan Bogdanovic, Malik Beasley même combat. Le shooteur des Wolves a imité son homologue du Jazz en claquant 11 paniers à 3-points face au Thunder cette nuit. Le second avait eu besoin de 18 tentatives pour atteindre cette marque, là où le premier a shooté à 17 reprises sans jamais tenter sa chance à l’intérieur de l’arc (la Croate avait pris un tir dans la raquette).

À l’instar de l’Européen, Malik Beasley s’est emparé du record de franchise pour le plus grand nombre de tirs à 3-points inscrits dans un match, ainsi que du record sur l’ensemble d’une saison. Kevin Love était détenteur de ce dernier avec 190 paniers primés inscrits lors de la saison 2013/14.

Une performance largement saluée par ses coéquipiers, avec arrosage de Gatorade en règle, et par le public du Target Center occupé à scander des « Beasley ! ». « C’était un moment génial », apprécie-t-il. « On a une super équipe et des coéquipiers qui se soucient les uns des autres. C’était énorme de prendre part à ce moment. »

L’arrière peut notamment remercier son meneur, D’Angelo Russell, à l’origine de plusieurs passes laser pour le libérer. Auteur de quelques « catch-and-shoot », il a toutefois converti la majorité de ses tirs en sortie de dribble, après une feinte pour se décaler. Ou après un petit numéro à l’image de son 11e tir converti devant Vit Krejci après une succession de dribbles entre les jambes, à la James Harden. « C’était de la folie. Dans ma tête, je me suis dit que c’était extra. C’était en sortie de dribble aussi donc encore mieux. »

Une bonne forme actuelle

« C’est évident qu’avec les shooteurs, lorsqu’ils voient la balle entrer aussi souvent, aussi facilement, aussi tôt dans le match, le cercle s’élargit pour eux. La clé de cette réussite a été le mouvement du ballon. […] J’étais vraiment fier de Malik parce qu’il n’a pas forcé pour obtenir ces tirs. Il les a laissés venir à lui », apprécie Chris Finch.

Ce dernier, alors que l’écart avec OKC était fait, a préféré sortir son joueur en feu à cinq minutes de la fin du match, le laissant ainsi à 3- paniers inscrits du record absolu en la matière établi par Klay Thompson. « Si j’avais eu plus de temps, j’aurais certainement battu ce record », affiche plutôt sûr de lui Malik Beasley (30 minutes cette nuit) qui sourit en disant avoir demandé en cours de match quel était le record.

Sa performance vient confirmer son regain de forme actuel, au cœur d’une saison très compliquée niveau adresse (39%). « Plus tôt dans la saison, j’ai connu des difficultés et on s’inquiétait pour moi, mais je suis juste heureux que les fans soient à nouveau de mon côté et qu’on avance ensemble collectivement. » Depuis le « All-Star Break », il tourne à 18 points de moyenne avec de bien meilleurs pourcentages (54% général et de loin).