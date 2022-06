Jeff Teague retrouve les Hawks… en tant que scout

Jeff Teague n’aura pas attendu longtemps pour trouver sa reconversion. Le meneur vétéran avait déjà eu le nez fin en rejoignant Milwaukee en cours de saison dernière afin de décrocher, même dans un rôle mineur, sa première bague de champion NBA, à 33 ans.

Après avoir savouré cet accomplissement, la question de la suite s’est rapidement posée et Jeff Teague, en nette perte de vitesse, a conclu que sa carrière de joueur NBA était arrivée à son terme.

« Je me demandais si j’allais continuer à jouer ou non. J’avais une blessure pour laquelle je ne savais pas vraiment si je devais me faire opérer. Je ne voulais pas subir l’opération, alors je me suis dit : ‘Je ne pense pas que je vais essayer de jouer cette année’. Et j’ai commencé à regarder différentes options », a-t-il expliqué.

La promesse tenue de Travis Schlenk

C’est donc naturellement qu’il s’est tourné vers les Hawks, sa franchise de cœur, dans laquelle il est toujours le 5e meilleur passeur de l’histoire (2 771) et le 7e meilleur intercepteur (632) et où il a été engagé en tant que scout régional. Déjà lors de son retour aux Hawks en 2020, il avait cette reconversion dans un coin de sa tête et en avait informé le président des opérations basket de la franchise, Travis Schlenk.

« Quand je suis revenu pour mon deuxième passage avec les Hawks, j’ai dit à Travis Schlenk que je voulais me renseigner pour travailler dans le « front office ». J’ai demandé si, une fois que j’aurais fini de jouer, il serait prêt à essayer de m’aider. Et il m’a dit, lorsque je suis arrivé le premier jour, qu’une fois que j’aurais fini de jouer, s’il était encore là, il s’occuperait de moi. Je lui ai donc tendu la main et il a tenu parole », a ajouté le All-Star 2015.

Le meneur va dans un premier temps être amené à suivre la NCAA depuis Indianapolis, sa ville natale. Il aura donc l’occasion de scruter la Big East et la Big Ten, même s’il ne se refuse rien pour l’heure.

« J’ai parcouru le monde entier pour observer du basket donc je pense avoir l’œil pour savoir qui peut jouer à un certain niveau. Les Hawks m’ont donné l’opportunité de me faire la main dans ce domaine au niveau régional. Je vais aller partout, à Kentucky, à Louisville, dans tout le Midwest, vraiment. En étant basé à Indianapolis, il y a beaucoup d’universités dans les environs dans un créneau de deux heures où vous pouvez vous rendre pour voir beaucoup de matchs universitaires de différentes conférences. C’est un bon endroit pour le scouting ».

Un bon endroit pour commencer, en tout cas.