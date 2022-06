Nik Stauskas prêt à saisir sa dernière chance

Passé de deux ans à galérer en G-League, à deux petits matchs disputés cette saison avec le Heat… pour finalement décrocher un contrat de deux ans du côté de Boston !

La trajectoire de la carrière de Nik Stauskas a pris une tournure inattendue la semaine dernière puisque l’arrière a été signé dans la foulée de son coup de chaud à 100 points en deux matchs avec le Grand Rapids Gold. Un retournement de situation presque inespéré pour un joueur qui envisageait déjà de prendre sa retraite !

« Le fait d’avoir joué en G-League toute l’année, je me disais que ça ne marchait pas pour moi cette année et j’avais accepté le fait de prendre ma retraite. C’est juste fou qu’au cours des 72 à 96 dernières heures, tout se soit déroulé de cette façon ».

Le revoilà donc dans la plus grande ligue du monde, au sein d’une équipe qui tourne très bien et où il va avoir l’occasion d’apporter sa contribution en tant que shooteur patenté.

« J’essaie simplement de tirer le meilleur parti de ma présence ici, d’apprendre les systèmes, de faire connaissance avec tous ces gars et le staff. Et, jusqu’à présent, je ne suis ici que depuis quelques jours, mais je n’ai que de bonnes sensations », a-t-il ainsi déclaré.

Savourer et continuer à travailler

À 28 ans, Nik Stauskas est conscient de l’opportunité qui se présente et ne compte pas la rater alors qu’il pourrait faire ses débuts ce soir face à Charlotte. Son état d’esprit aujourd’hui a également évolué par rapport à son dernier passage dans la ligue, à Brooklyn en 2017/18 puis entre Portland et Cleveland en 2018/19.

« J’apprécie différemment le fait d’être là, d’avoir cette opportunité. J’essaie d’en tirer le maximum. Si je ne joue pas, je serai le premier à agiter la serviette et à encourager les autres depuis le banc », a-t-il ajouté. « Pour moi, c’est une progression parce que c’est quelque chose que je n’étais pas prêt à faire il y a seulement quelques années lors de mon premier passage dans la ligue. (…) Ces dernières années, il était important pour moi de rester fidèle à ce que je suis. Et au bout du compte, c’est mon amour du jeu qui m’a permis de continuer, malgré les hauts et les bas, les blessures et les doutes. Ne pas savoir de quoi allait être fait le lendemain. Donc je suis heureux de m’être accroché pour en arriver à ce stade aujourd’hui ».