Immanuel Quickley retrouve des couleurs

En régression cette année après une saison « rookie » suprenante, et pas loin d’avoir touché le fond à la mi-février, Immanuel Quickley a bien réagi ces dernières semaines. Sur les sept derniers matches de New York, l’arrière a en effet retrouvé un peu de rythme en attaque, avec 16.9 points en moyenne par match.

Si sa sélection de tirs demeure parfois fantasque, « Quick » a clairement réglé la mire : sur les sept derniers matches évoqués, il a converti 48.6% de ses tirs à 3-points (18/37), dont un excellent 60% « catch-and-shoot », et 66.7% de ses tirs pris dans la raquette, lui qui affectionne le « floater » au niveau de la ligne des lancers.

Si cette bonne dynamique actuelle demandera forcément confirmation durant les prochaines semaines avant de parler d’un véritable retour au premier plan, l’étincelle Quickley semble pour le moment ravivée.

Scoreur dans l’âme, l’ancien de Kentucky retrouve des couleurs en faisant ce qu’il sait faire de mieux : attaquer. Une recette très simple, mais qui a fait sa réussite la saison dernière. « Il joue bien dernièrement, il joue surtout de manière libérée. Il a fait le vide dans sa tête, il va sur le terrain et joue avec confiance » expliquait Julius Randle. « Je pense qu’il reste fidèle à qui il est. Il ne se soucie pas vraiment de la création. Je ne dis pas qu’il n’est pas capable de créer. Mais c’est un scoreur, c’est ce qui vient instinctivement. Il shoote bien, il sait comment scorer, c’est dans sa nature. Il doit continuer à jouer comme ça. »

Un réveil rassurant

Même son de cloche chez Tom Thibodeau, qui remarque, comme le MIP 2021, qu’Immanuel Quickley est effectivement revenu aux bases de son succès de l’an passé : il joue bien plus libéré en attaque, réfléchit moins et prend des décisions plus rapides et instinctives.

« Il est vraiment en train de trouver son rythme en ce moment. Je crois qu’il commence à retrouver ses repères. Car cette saison, l’arbitrage a un peu changé, donc il a dû s’adapter. Mais il commence à s’en sortir, il a haussé son niveau de jeu en simplifiant les choses. Il est ouvert, il prend le tir. Il n’est pas libre, il fait tourner. »

Si le succès des Knicks reste relatif sur les 7 derniers matches (2 victoires, 5 défaites), le réveil d’Immanuel Quickley est néanmoins rassurant.

En proie à une sévère crisse d’adresse depuis le début de la saison, le jeune arrière retrouve enfin des couleurs dernièrement et joue à nouveau comme le feu follet qui a tant soulagé les Knicks en sortie de banc l’an passé. Désormais, il doit réussir à garder la cadence pour finir la saison en beauté. Les Knicks, qui peuvent encore prétendre à une qualification pour le « play-in », ont plus que jamais besoin de lui.