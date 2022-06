Une saison en dents de scie pour PJ Washington

Titulaire à 118 reprises (sur 122 matches joués au total) durant ses deux premières saisons en NBA, PJ Washington a été remplacé par Miles Bridges sur le poste 4, dans le cinq majeur des Hornets cette saison. Résultat : son temps de jeu a logiquement légèrement baissé, passant de 30 minutes en moyenne durant ses années « rookie » et « sophomore », à 26 minutes cette saison. Même constat en ce qui concerne sa production statistique individuelle, passée de 12.9 points l’an passé contre 10.1 cette saison.

Précieux en sortie de banc par son talent offensif et son tir extérieur (37.3% sur 4.9 tentatives), l’ancien de Kentucky est cependant irrégulier. Comme cette nuit face Nets où il n’inscrit que 4 points…

Après quatre saisons consécutives comme titulaire (deux à Kentucky, puis deux en NBA), l’ailier-fort doit pour la première fois changer de rôle cette année. Un changement, sans surprise, qui ne s’opère pas sans turbulences. Par exemple, il a signé 11 matches sur 15 à plus de 10 points entre le 26 novembre et le 8 janvier… avant de poursuivre par 5 matches consécutifs à moins de 10 points entre les 10 et 19 janvier.

L’obligation de briller dans plusieurs secteurs de jeu

Remplaçant toute la saison, PJ Washington a retrouvé le cinq majeur de manière pour le moment durable le 15 février, suite à la blessure à la cheville de Gordon Hayward quelques jours plus tôt. Il débute donc à nouveau avec les titulaires depuis 7 matches, et d’après son coach, cela coïncide avec la meilleure dynamique de sa saison.

« J’ai trouvé qu’il avait été super » livrait James Borrego ce samedi, après la victoire de Charlotte face à San Antonio, durant laquelle Washington a compilé 15 points (6/13), 5 rebonds, 2 interceptions et 2 contres. « Notamment son activité en défense. Il est tellement athlétique, il a réalisé quelques contres énormes, il était alerte devant le cercle. C’est surtout cela : il fait la différence en défense et cela nous permet de monter d’un cran en défense, nous avons la 8e meilleure défense de la ligue depuis Noël. PJ en est une des raisons. »

Utilisé comme un intérieur fuyant en attaque durant ses deux premières saisons, PJ Washington a appris à se rendre utile différemment cette saison, et notamment en défense. Son passage sur le banc, où les minutes ne sont pas toujours garanties, l’a certainement rendu conscient de l’importance de briller dans tous les secteurs.

Terry Rozier notait lui une prise de décision plus variée et pertinente en attaque.

« L’autre soir, après une défaite je ne sais plus contre qui, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit qu’on voyait clairement la différence dans son agressivité. Il n’était pas seulement concerné par les 3-points, il les prendra si besoin, mais il attaquait aussi le cercle avec succès. On a besoin de lui dans cette version, il le sait. Je suis satisfait de lui, il joue bien et on a besoin qu’il joue comme ça » explique ainsi l’arrière.