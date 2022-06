Le duo Khris Middleton – Jrue Holiday a assuré les arrières de Giannis Antetokounmpo

Avec seulement 19 points face aux Suns, Giannis Antetokounmpo a, pour une fois, manqué un grand match. La prestation du MVP des Finals 2021 fut une de ses plus faibles de la saison. En fin de match, déjà en manque de rythme, le Grec a en plus été plombé par les fautes.

Si bien qu’il n’a inscrit qu’un point en six minutes dans le dernier quart-temps ! C’est donc le duo Khris Middleton – Jrue Holiday qui a fait la différence. « Giannis et moi-même allons regarder ces deux-là jouer toute la soirée », explique Mike Budenholzer à The Athletic. « Je pense que personne n’est plus heureux que Giannis. »

Demandons alors au double MVP. « Ils ont fait les grosses actions en fin de match. On veut toujours participer, être agressif, mais ils étaient très bons. Ils étaient agressifs et ont pris les commandes dans le dernier quart-temps, offensivement comme défensivement. Ils ont mis des shoots, n’ont pas eu peur de les prendre. »

« Personne ne semble pouvoir l’affecter. C’est une histoire entre lui et le cercle »

Dans le dernier quart-temps, Khris Middleton a inscrit 16 points quand Jrue Holiday en rentrait de son côté 17. Le duo a rendu un très propre 11/16 au shoot et 5/6 à 3-pts. Résultat : 33 des 41 points du dernier quart-temps des champions en titre viennent des deux médaillés d’or olympiques de Tokyo !

« Voir un joueur qui ne fait pas son meilleur match pendant trois quart-temps, continuer de se battre, c’est ce qui m’impressionne le plus. Il a donné le ton défensivement, puis surfé sur cette vague en attaque », souligne le coach de Milwaukee, en parlant de Jrue Holiday qui n’était pas très brillant jusqu’à alors. « Il enlève tellement de pression à Giannis et moi », ajoute Khris Middleton. « On peut compter sur lui pour casser la défense, aller au cercle ou mettre des tirs primés. Il est tellement polyvalent qu’on oublie ses qualités offensives. »

Avec son dernier quart-temps très réussi, l’ancien des Pelicans termine ainsi son match avec 24 points et 9 passes. Khris Middleton, lui, fait une grosse partie avec 44 points à 16/27 au shoot, 5/9 à 3-pts, 8 rebonds et 5 passes. C’est son record de saison et son match le plus prolifique depuis le 28 janvier 2020 (51 points face à Washington).

« C’est un scoreur », rappelle Jrue Holiday. « On le savait tous déjà. J’étais conscient de ça avant de venir ici. Il est comme ça et c’est incroyable à voir. Il sait prendre son temps, trouver ses positions. Personne ne semble pouvoir l’affecter. C’est une histoire entre lui et le cercle. C’est vraiment très fun à observer. »