Kevin Durant et les Nets piégés par la zone du Heat

Après 21 matches consécutifs manqués, Kevin Durant effectuait son retour, à l’occasion de la réception du Heat. Si l’ailier a cartonné (31 points à 10/21, 4 rebonds et 4 passes), il n’a pas réussi à empêcher son équipe de sombrer en deuxième mi-temps, alors qu’elle avait pris jusqu’à 16 points d’avance durant la première période.

Résultat : les Nets ont perdu cinq de leurs six dernières rencontres et affichent désormais un bilan à l’équilibre (32-32). Surtout, ils sont en danger de sortir du Top 10 de la conférence Est, synonyme, au minimum, d’une qualification pour le « play-in ». Car les Hawks, actuels 10e, ont le même nombre de défaites, avec deux matches de moins joués (30-32).

En somme, « KD » et les Nets ont vécu une soirée frustrante, entre satisfaction de retrouver l’ailier à son meilleur niveau, et déception d’avoir laissé filer ce match, qu’ils contrôlaient pourtant.

Un sentiment pleinement résumé après coup par Jacques Vaughn, coach intérimaire pendant l’absence de Steve Nash (protocole Covid-19). « C’est un match que nous aurions dû gagner, et il y a de quoi être déçu. C’est ce qu’on a dit à nos gars. On devrait être déçus, car nous aurions dû gagner ce match. »

Un troisième quart-temps qui fait mal

Après une première mi-temps satisfaisante, à l’issue de laquelle ils étaient globalement en contrôle malgré quelques trous d’air (67-60), les Nets ont complètement perdu pied après la pause. La raison ? Un choix tactique payant venu du spécialiste des choix tactiques payants, Erik Spoelstra.

Pour relancer son équipe malmenée en première période, le coach du Heat a décidé, à l’entame du troisième quart-temps, de passer en défense de zone. L’objectif : minimiser les « switchs » favorables à Kevin Durant, et forcer les Nets à gagner par le tir extérieur. Et le piège de « Spo » a fonctionné : sur l’ensemble du troisième quart-temps, les Nets ont affiché un piètre 6/21 au tir, pendant que le Heat leur collait un sévère 14-0 pour passer devant au score (88-84 à la fin du troisième quart-temps).

« Il faut donner du crédit à Miami, ils nous ont perturbés durant le match » reconnaissait Kevin Durant. « Ils ont utilisé plusieurs schémas en défense, une trappe, une presse, une défense de zone en deuxième mi-temps pour freiner notre rythme. » Même son de cloche chez Goran Dragic, qui retrouvait son ancienne équipe.

« Ils nous ont eus avec cette zone. Ils ont ralenti notre attaque, on lançait nos systèmes autour des 15 secondes sur l’horloge, donc au bout d’une ou deux passes, on était sous pression » analysait le Slovène. « C’est un bon apprentissage pour nous, on doit être prêt à affronter les zones, on doit trouver des solutions. »

La suite ne va pas nécessairement être de tout repos pour ces Nets en quête urgente de victoires : ils partent en « road-trip » chez leurs voisins bien classés dans la conférence Est (Boston, Charlotte, Philadelphie), avant de revenir au Barclays Center pour le duel de New York, face à des Knicks encore plus dans l’urgence.