Les Pistons transformés depuis une réunion de crise

Le 14 février, les Pistons perdaient à Washington après une nouvelle piètre prestation. C’était alors leur 8e défaite de suite et la 12e en 13 matches. Moment choisi par Dwane Casey, qui a décidé qu’il fallait faire le point, pour stopper l’hémorragie.

Dans le vestiaire après la rencontre, le coach lance donc à ces joueurs que c’est le moment de parler. Chacun peut dire ce qu’il souhaite, que ce soit positif ou négatif.

« Ce fut un moment décisif », se souvient Saddiq Bey pour The Athletic. « On a mis cartes sur table, on a parlé des sujets essentiels. On a tout dit et ça a eu de l’impact ensuite, sans même le remarquer. »

Les troupes de Casey ont en effet gagné quatre matches sur six depuis ce jour-là, dont deux grosses victoires face aux Celtics et aux Raptors. Cette réunion a clairement fait du bien aux jeunes Pistons.

« Comme nous sommes des compétiteurs, il y a de la frustration au cours de la saison », remarque Cade Cunningham. « Mais le coach fait quelque chose de très bien : il met tout sur la table. On discute, on dit ce qu’on a sur le cœur, comme ça, on avance sans rancune et on continue de travailler. »

« Un coach qui nous permet de faire des erreurs »

Cette gestion est capitale pour Dwane Casey. Car les Pistons sont un très jeune groupe et face aux défaites qui s’accumulent, le coach doit continuer de garder son effectif impliqué et motivé. Il faut penser au long terme, à prendre de bonnes habitudes, sans se décourager des victoires qui se font attendre.

« Le coach a fait un remarquable travail pour nous montrer notre apprentissage », poursuit Saddiq Bey. « Quand on voit les progrès, alors on y croit, on est davantage soudé, c’est humain. Quand les progrès sont visibles, ça aide pour le moral. Il est très bon pour nous forcer à nous concentrer sur les petites choses. Il nous met en position pour progresser, on n’a pas d’autre choix, on doit vivre ces expériences. »

Les nombreux revers vont, en quelque sorte, former cette équipe pour l’avenir.

« C’est un coach qui nous permet de faire des erreurs », relate Isaiah Stewart. « Si on fait des erreurs, on sait qu’on peut lui en parler. Je peux même en discuter avec lui avant de la faire. Peu importe les conditions, il répond. Il ne veut pas qu’on se retienne de poser des questions si on ne comprend pas certaines choses. »