Tre Jones prend confiance chez les Spurs

Alors qu’il n’avait dépassé la barre des 10 points qu’à sept reprises cette saison, Tre Jones (5.1 points, 2.6 passes, 51% aux tirs) a livré cette semaine son meilleur match offensif en NBA. Durant la défaite des Spurs face au Heat samedi, il a réalisé le tout premier double-double de sa jeune carrière : 19 points (9/13) et 11 passes.

L’ancien joueur de Duke, titulaire puisque Dejounte Murray était absent, expliquait qu’il monte en puissance ces dernières semaines, et que cette performance contre Miami n’était finalement que le fruit de son travail de l’ombre.

« Je n’ai jamais été aussi à l’aise depuis le début de ma carrière, je veux poursuivre sur cette lancée. […] Je trouve de plus en plus ma zone de confort, match après match. Les gars dans l’équipe, le staff, ils me soutiennent tous. J’apprends le plus possible à leurs côtés, que je sois sur le terrain ou sur le banc. »

Sélectionné en 41e position de la Draft 2020 par les Spurs, après deux bonnes saisons sous les ordres de « Coach K » à Duke, Tre Jones a vécu une saison rookie discrète (7.3 minutes, 2.5 points).

Cette saison, les Spurs ont totalement basculé dans le mode reconstruction, et Gregg Popovich lui offre davantage de responsabilités, en tant que doublure de Dejounte Murray. Son temps de jeu moyen a doublé (14 minutes par match), et « Pop » lui fait même confiance pour gérer la mène dans le cinq lors des rares absences du titulaire.

Un meneur passeur qui colle à la mentalité des Spurs

Meneur titulaire de la « superteam » de Duke lors de la saison 2018-19 (RJ Barrett, Cam Reddish, Zion Williamson), Tre Jones est d’abord un meneur passeur, habitué à se mettre en retrait en attaque. « Tre est un leader, un général sur le terrain. Il implique tout le monde » affirmait son coéquipier Keldon Johnson.

Au sein du collectif de San Antonio, il n’est donc pas dépaysé et trouve rapidement ses marques cette saison, maintenant que son temps de jeu a augmenté. « Je fais toujours en sorte de prendre la bonne décision pour mon équipe, je fais tout ce que je peux pour nous aider à gagner. C’est la seule chose qui m’importe. »

Après avoir trouvé en Dejounte Murray leur meneur pour l’avenir, les Spurs pourraient bien avoir trouvé, en Tre Jones, sa doublure pour les prochaines années.

« On peut voir qu’il prend confiance, qu’il se familiarise avec le jeu NBA » concluait son grand frère Tyus Jones, doublure de Ja Morant à Memphis. « C’est le schéma dans cette ligue. Plus tu joues, plus tu es à l’aise. »