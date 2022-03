Zach LaVine va rester gêné par son genou

Depuis son alerte contre Golden State le 14 janvier, Zach LaVine est gêné par son genou gauche. Il a manqué plusieurs rencontres avant de consulter un spécialiste et, même s’il y a du mieux, le problème demeure.

Il le sait, le All-Star de Chicago va devoir faire avec ce souci encore quelques mois. En revanche, il ne sait pas dans quel état il va réussir à terminer cet exercice 2021/22…

« Ce sera une discussion entre moi et mes médecins, pour trouver une solution afin de revenir à 100 %. Car là, mon genou n’est pas à 100%, c’est ça la réalité », confesse-t-il, pour NBC Sports. « Si on repense à mon match contre Golden State, je ne serai pas à 100% comme ça. Maintenant, puis-je jouer et avoir de l’impact ? Oui, je le peux, mais je vais devoir gérer ça jusqu’à la fin de saison. Je ne vais pas m’arrêter : on fait une bonne saison, moi aussi, donc je vais être là et aider mon équipe par tous les moyens possibles. »

Son genou a été drainé et il a reçu une injection, ce qui a été un soulagement ponctuel, pour pouvoir finir la saison.

« Je verrai ça plus tard », annonce Zach LaVine. « Je ne sais pas comment cela va évoluer, ni comment on va aborder ça. Là, c’est comme un pansement. L’injection m’a fait du bien, ça a dégonflé. Je bougeais mieux après. Je me sens mieux pour l’instant, je me sens à l’aise pour jouer et être efficace. Pendant l’intersaison, je ferai ce qui est nécessaire. »

Cependant, existe-t-il un risque, pour lui et son genou, de continuer de jouer malgré cette gêne ?

« Si je ne me sentais pas solide ou si c’était abimé au niveau structurel, je ne jouerais pas. Je ne suis pas débile : je ne vais pas aller prendre de gros risques. Je suis un peu limité dans mes mouvements, j’ai quelques douleurs ici et là, mais on peut faire avec. Je peux gérer. Je dois récupérer, faire des étirements, et m’assurer que tout va bien. »