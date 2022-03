Comment les Celtics ont réussi à sauver leur saison

Il y a encore un mois et demi, les Celtics flirtaient dangereusement avec le bas de tableau en tombant jusqu’à la 11e place de l’Est, sans qu’on puisse imaginer comment la franchise pourrait inverser la tendance.

Six semaines plus tard, Boston vient de remporter 13 de ses 17 matchs afin de se retrouver dans une dynamique complètement différente puisque la formation d’Ime Udoka occupe désormais une solide 6e place, directement qualificative pour les playoffs. Qu’est-ce qui a bien pu changer pour causer un tel revirement de situation ?

Une défense plus compacte, un collectif plus étoffé

À y regarder de plus près, il y a plusieurs facteurs essentiels, et le premier d’entre eux est clairement la défense. Depuis le début de l’année 2022, Boston possède la meilleure évaluation défensive (102.3 points encaissés en moyenne sur 100 possessions), une raquette fermée à double tour (40.7 points concédés en moyenne par match), et la franchise affiche le deuxième meilleur total de contres, à 6.6 « blocks » par match.

« On sait qu’on peut se concentrer à fond sur la défense quand on en a besoin. Quand nos tirs ne rentrent pas, on peut toujours se battre », note Ime Udoka, coach rookie qui a lui aussi dû trouver ses marques. « J’ai pris conscience de la situation dans son ensemble, que nous pouvions arriver là où nous sommes, mais que cela allait prendre du temps. Tous les joueurs ont été réceptifs au coaching, aux critiques et aux défis, et donc j’apprécie le groupe pour ça ».

La cohésion offensive a également connu une évolution drastique. Oubliées les déclarations cinglantes de Marcus Smart qui avait reproché le manque d’altruisme du tandem Brown-Tatum en début de saison. Avant que sa cheville ne tourne, Jaylen Brown semblait libéré physiquement, et Jayson Tatum a progressé en régularité et en polyvalence.

À côté de ça, et même si tout est encore loin d’être parfait, un collectif a pris forme. Parmi les facteurs X qui ont changé la donne, on peut noter l’apport d’un Grant Williams, de Robert Williams ou encore l’impact de Payton Pritchard en sortie de banc, sans oublier les renforts de Derrick White et Daniel Theis à la « trade deadline » qui ont bonifié le tout, et la présence de vétérans comme Marcus Smart ou Al Horford.

Patience et esprit de revanche

Pour Jaylen Brown, ce début de saison compliqué a nourri un état d’esprit revanchard sur lequel Boston surfe.

« Nous avons clairement perdu des matchs que nous ne pensions pas être capables de perdre. Maintenant, nous avons la chance de jouer à nouveau contre certaines de ces équipes et nous voulons les battre. Nous avons trouvé des moyens de gagner, que ce soit défensivement et en scorant au bon moment avec une capacité à conclure nos matchs », a assuré le numéro 7 des Celtics.

Avec le recul, Ime Udoka assure pour sa part n’avoir jamais perdu confiance en son groupe. Tout était question de patience, et celle-ci est aujourd’hui récompensée.

« On a eu notre lot de galères au début, notamment pour finir les matchs. Mais l’équipe a toujours bien réagi lorsqu’elle a été mise au défi. Même les matchs que nous perdions au début, j’étais toujours optimiste parce que l’équipe n’a jamais cessé de se battre, de jouer comme il fallait. Nous nous sommes améliorés dans la gestion des fins de matchs et, évidemment, la victoire donne de la confiance. Nous nous sentons bien ensemble désormais et nous connaissons le groupe qui va finir la saison ».

Un groupe qui vise désormais les playoffs et se prépare à recevoir Memphis ce soir pour un nouveau test face à une équipe de référence. Un très bon moyen de se préparer au mieux pour les playoffs.