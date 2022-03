L’amusante anecdote de Chandler Parsons sur Kobe Bryant

Jeune retraité des parquets, Chandler Parsons est passé dans le podcast All The Smoke de Matt Barnes et de Stephen Jackson. L’occasion d’évoquer sa carrière, ses gros soucis de santé, et l’accident dont il a été victime. Il a aussi livré une anecdote sympa sur Kobe Bryant. On est en avril 2012, et c’est la deuxième fois que les Rockets se rendent à Los Angeles, à quelques jours des playoffs. Chandler Parsons est un rookie, choisi au 2e tour de la Draft, mais il est carrément devenu titulaire en cours de saison. Résultat : il doit s’occuper de Kobe Bryant, et ce dernier va lui réserver une belle surprise…

« Lors de ma saison rookie, on est allé jouer au Staples Center et Kevin McHale (coach des Rockets) me prévient : « Tu vas voir des personnes de dingue, des célébrités, reste concentré ! Puis il y a Kobe. Il va essayer de te botter le cul, et il sera vexé que tu défendes sur lui. » J’étais là à me dire que c’était cool, car j’étais flatté de défendre sur lui ». raconte l’ancien ailier des Rockets et des Mavericks.

C’est le tout début de la carrière de Chandler Parsons, et c’est la deuxième fois qu’il joue au Staples Center. Les Lakers ont encore une sacrée équipe avec Kobe évidemment, mais aussi Pau Gasol, Andrew Bynum, Metta World Peace…

« Je t’ai préparé ta soirée si tu veux sortir ce soir, j’ai eu ton numéro via Jordan Hill »

« J’étais perturbé » poursuit Chandler Parsons. « Je commence le match sur Kobe, et c’est l’année où Jordan Hill avait été transféré en cours de saison de Houston à LA donc je le connaissais. Pendant le 4e quart-temps, Kobe me regarde et me dit : « Vous restez là ce soir ? » Et là je me souviens de ce que m’avait dit McHale et je me dis qu’il me fait un coup à la Mister Miyagi. »

Chandler Parsons lui confirme que les Rockets restent à Los Angeles, et Kobe Bryant lui dit : « Je t’ai préparé ta soirée si tu veux sortir ce soir, j’ai eu ton numéro via Jordan Hill. » Parsons se dit que Kobe lui fait une blague pour le déconcentrer. Le match est serré, et au bord du terrain, McHale le fixe des yeux, persuadé que son rookie est tombé dans le panneau.

Contrairement à ce que Parsons dit ensuite, ce sont bel et bien les Rockets qui vont gagner, mais ce qu’il retient évidemment, c’est la suite.

« On se retrouve avec tous les vétérans de l’équipe, et ce sont eux qui m’emmènent. Puis je reçois un SMS : « Tout est arrangé pour toi – Mamba ».

« Une serveuse arrive devant moi pour me donner l’addition. Je l’ouvre et c’est 22 000 dollars ! »

Là encore, Chandler Parsons croit à une blague. Il montre le message et le numéro à Courtney Lee. Il finit par répondre à Kobe, et il lui demande s’il sera sur place. « Tout est prêt, n’hésite pas si tu as besoin de quelque chose » lui répond Kobe.

Et là, Parsons fanfaronne devant ses coéquipiers, les coaches et le reste du staff. Il leur explique que Kobe leur a réservé une table. Puis vient le moment où arrive l’addition…

« Il est 2h00 du matin. Je suis au milieu de gars qui gagnent des centaines de millions de dollars et une serveuse arrive devant moi pour me donner l’addition. (…) Je l’ouvre et c’est 22 000 dollars ! Et là, j’en suis littéralement malade ! Je ne peux pas faire ça, ma carte ne va jamais passer… »

Chandler Parsons est dans sa première année de contrat, et c’est une somme pour un rookie NBA… Mais il va vite retrouver le sourire.

« La serveuse me regarde, me donne le stylo et me dit : « Signez pour Monsieur Bryant ». Et Parsons immortalise ce moment en vidéo et en photo où il signe la note à la place de Kobe Bryant…