Un retour rassurant pour Lauri Markkanen

Indisponible pendant 11 matches à cause d’une sévère entorse à la cheville droite, Lauri Markkanen a retrouvé le 5 majeur des Cavaliers cette semaine, à l’occasion de la reprise de la saison après le break du All-Star Weekend. Ce mauvais souvenir derrière lui, il a rapidement retrouvé des sensations : 22 points et 6 rebonds durant la défaite face aux Pistons, puis 23 rebonds et 6 rebonds dans la victoire contre Washington.

Encore un peu maladroit (12/34 en cumulé), l’ailier-fort sait qu’il doit encore régler la mire mais appréciait de retrouver enfin ses coéquipiers. « C’est un processus encore en cours. Je pense que je me précipite peut-être un peu, j’essaye de vite rattraper le rythme des matches. Je me suis seulement entrainé durant quelques heures avant le match contre Detroit, et [ce soir] c’était seulement mon deuxième match. […] Plus je vais jouer, plus le rythme va revenir. J’essaye encore de trouver le juste équilibre.«

En son absence, les Cavaliers ont largement tenu bon (7 victoires, 4 défaites), mais son coach J.B Bickerstaff tenait quand même à rappeler l’importance de l’ancien Bull dans la réussite du club cette saison, surtout en attaque. « Je pense qu’on le sous-estime. Il a traversé une année pénible, entre le Covid et les blessures. Mais c’est une arme importante dans notre attaque. Donc on doit retrouver des moyens de l’impliquer davantage, pour qu’il continue à contribuer comme il l’a fait ce soir. »