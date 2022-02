Jonathan Kuminga et James Wiseman ont le futur des Warriors dans leurs mains

C’est rare de voir des jeunes joueurs haut placés dans une Draft rejoindre une équipe qui joue le titre quelques mois plus tard. C’est pourtant la situation unique de James Wiseman et Jonathan Kuminga, sélectionnés, en 2020 pour le premier et 2021 pour le second, dans la « lottery » par les Warriors (respectivement en 2e et 7e positions).

Car après cinq années de domination, entre 2014 et 2019, les Warriors ont ensuite traversé un gros passage à vide entre le départ de Kevin Durant à l’été 2019, la première grave blessure de Klay Thompson, puis les différents pépins de Stephen Curry et Draymond Green. Et à nouveau une très grave blessure pour Klay Thompson.

Résultat : la franchise aux trois titres en cinq saisons s’est retrouvée exclue des playoffs deux années consécutives, et voilà comment ils ont eu la possibilité de sélectionner James Wiseman, alors qu’ils ont récupéré Jonathan Kuminga grâce au choix de Draft obtenu lors du transfert entre D’Angelo Russell et Andrew Wiggins.

Un privilège pour ces jeunes joueurs encore en développement, vu le talent de la franchise pour développer en interne, mais surtout une aubaine pour le club, qui tient déjà en eux une part importante de son futur. Car Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green, aussi importants sont-ils encore aujourd’hui, ne sont pas éternels.

« Du point de vue athlétique, ce sont des monstres de la nature. Des gars comme eux, ça ne vous tombe pas sous la main tous les quatre matins » jugeait leur coach Steve Kerr, avant de rappeler que le chemin vers un rôle majeur dans sa rotation est encore long.

« Il y a énormément de boulot nécessaire pour en arriver là. Et ils bossent. C’est la première saison de Jonathan, tandis que James est indisponible depuis pratiquement un an. Il n’a toujours pas joué la moindre Summer League, il n’a toujours pas pris part à un ‘training camp’ complet. […] Donc il y a encore du boulot. Mais le potentiel pour un incroyable ‘frontcourt’ est bien présent. »

Bonne nouvelle pour la franchise : leurs deux jeunes prodiges s’apprécient mutuellement beaucoup.

« Je suis fier de lui, car il se donne à fond » dit James Wiseman de son coéquipier. « Je suis heureux qu’il soit dans notre équipe, et simplement fier qu’il assure autant sur le parquet. » Avant que Jonathan Kuminga ne lui renvoie l’ascenseur : « J’ai le sentiment que quand il va revenir, il devra simplement retrouver ses repères et il nous sera alors utile. Notre relation n’en sera que meilleure. »