Tyrese Haliburton prêt pour son rôle revu à la hausse chez les Pacers

Il n’a joué que quatre matchs sous ses nouvelles couleurs des Pacers, mais Tyrese Haliburton a plutôt réussi ses débuts dans l’Indiana. Avec 21 points, 11 passes et 4 rebonds de moyenne, l’ancien des Kings sait qu’il est attendu à un niveau supérieur, dans son nouveau rôle.

Échangé contre Domantas Sabonis, un double All-Star, Tyrese Haliburton est revenu dans le podcast du Hoop Collective sur cet échange qui est sorti de nulle part. Premier surpris, le jeune meneur de 21 ans reconnaît qu’il était encore naïf, pas du tout inquiet à l’approche de la « trade deadline »…

« C’était un sentiment écrasant. D’autant plus que je n’avais eu aucune indication, rien, rien du tout qui me faisait croire que ça pouvait arriver. C’était la dernière chose que je pensais pouvoir arriver. Mais c’est allé très vite. C’est parti d’un appel de mon agent à 10h et à 10h30. Mon agent m’a dit que j’allais peut-être être échangé mais on avait un match le soir même contre les Timberwolves et la deadline était deux jours plus tard. Je me disais qu’il ne fallait pas réagir outre mesure et voir ce qui allait se passer. Je ne pensais encore pas, à ce moment-là, que ça allait se faire, je pensais que c’étaient des rumeurs. Mais non, j’ai bel et bien été échangé ! C’était une journée folle pour moi, très difficile avec toutes les relations que j’avais à Sacramento. Mais la vie continue… »

Loué de tout le monde à Sacramento, et vocal sur son envie de faire partie du renouveau des Kings, Tyrese Haliburton a finalement dû dire adieu à la capitale californienne pour rejoindre le pays des Hoosiers. Dans la jeune équipe des Pacers, il sait qu’il va avoir les coudées franches alors que Malcolm Brogdon devrait faire ses valises.

« Même durant les deux derniers mois à Sacramento, j’avais des matchs avec beaucoup de passes et j’espère que ça va continuer comme ça. Comme j’ai le ballon encore plus entre les mains, vous allez me voir dans le haut du classement des passeurs l’année prochaine. J’essaye de prendre les bonnes décisions mais une de mes plus grandes qualités est clairement de faciliter le jeu et de trouver des tirs pour mes coéquipiers. »

« Je pense que je vais pouvoir scorer un peu plus »

Annoncé aux Pacers comme le meneur de la prochaine décennie, Tyrese Haliburton a rapidement appuyé sur la pédale de frein. Son transfert l’a vacciné sur ces déclarations grandiloquentes !

« J’ai déjà entendu ce refrain avant. Ce n’est rien contre vous mais j’ai déjà entendu ça. C’est pour ça que j’ai beaucoup apprécié mes conversations récentes avec Harrison Barnes. Le plus important pour moi, c’est de ne pas entrer dans ce débat qui veut faire de moi un franchise player ou le joueur le plus important de l’équipe… Pour moi, c’est un débat pour les médias, pour faire des clics. Je me vois faire partie du noyau dur des Pacers à l’avenir mais je ne veux pas m’impliquer dans ces débats. Oui, j’ai été échangé contre un double All-Star mais tout ce que je peux faire, c’est jouer au basket, c’est tout ce que je peux contrôler en fin de compte. »

Au lieu de se projeter comme il l’avait fait à Sacramento, Tyrese Haliburton préfère donc, sagement, se concentrer sur son jeu et son impact sur les Pacers. Avec Indiana, il va non seulement devenir une des options privilégiées en attaque, mais il compte bien étoffer encore son arsenal pour aller le plus haut possible.

« Je pense que je vais pouvoir scorer un peu plus. Mes passes sont à la hausse aussi mais les défenses s’adaptent et jouent davantage les lignes de passe. Donc, c’est à moi de les faire défendre et d’aller aussi chercher les paniers. Je pense qu’Indiana s’attend à ce que je shoote plus que je ne le faisais à Sacramento » conclut-il ainsi.