NCAA | Juwan Howard suspendu jusqu’à la fin de la saison

Juwan Howard s’est tristement illustré lors de la fin de match entre les Wolverines de Michigan et les Badgers du Wisconsin, en se retrouvant à deux doigts d’en venir aux mains avec l’entraîneur des Badgers Greg Gard avant de finalement frapper l’assistant Joe Krabbenhoft, tout ça pour un temps mort tardif qu’il n’a pas apprécié.

S’en est suivi un début de bagarre que l’université n’a pas du tout apprécié. La décision est donc rapidement tombée, et Juwan Howard va être suspendu de ses fonctions d’entraîneur jusqu’à la fin de la saison et devra régler une amende de 40 000 dollars.

L’ancien joueur NBA s’était auparavant excusé publiquement juste avant que les sanctions ne tombent.

« Après avoir pris le temps de repenser à ce qu’il s’est passé, j’ai réalisé à quel point mes actions et mes mots étaient inacceptables, et à quel point ça a pu affecter tant de gens. J’en suis vraiment désolé. J’adresse mes sincères excuses à mes joueurs et leurs familles, mon staff, ma famille et aux fans de Michigan à travers le monde. Je voudrais aussi m’excuser personnellement auprès de l’assistant de Wisconsin Joe Krabbenhoft et sa famille. Dernièrement, j’ai beaucoup parlé de ce que ça représentait d’être un homme de Michigan et de représenter cette université avec classe et fierté. Mais je ne l’ai pas fait ni assuré mon rôle d’exemple auprès de mes athlètes étudiants. Je vais apprendre de mes erreurs et celle-ci n’arrivera plus jamais. Pas d’excuse ! ».

Moussa Diabaté également sanctionné

Parmi les autres sanctions prononcées du côté de Michigan, Terrance Williams II et Moussa Diabaté ont écopé d’un match de suspension. Côté Wisconsin, seul Jahcobi Neath a été suspendu pour un match.

« Nous espérons que l’incident donnera à nos entraîneurs et à nos étudiants-athlètes l’occasion de réfléchir, d’apprendre et d’aller de l’avant de manière à faire preuve de retenue et de leadership sur le terrain et en dehors », a déclaré Kevin Warren, « Commissioner » de la Big Ten.

L’entraîneur de Wisconsin ne sera pas suspendu mais devra s’acquitter d’une amende de 10 000 dollars qui sera prise en charge par Wisconsin Athleticas. Pour ce qui est du banc de Michigan, c’est l’assistant Phil Martelli qui assurera l’intérim lors des cinq derniers matchs de la saison.