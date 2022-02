Dans le sillage des Jeux Olympiques de Tokyo, la Air Jordan 36 avait imaginé une sortie planétaire en réservant certains coloris pour différentes parties du globe.

L’esprit reste le même avec cette nouvelle version baptisée « Global Game », qui sera d’abord amenée à investir le marché Chinois, où elle prendra également la dénomination « Guo Ailun », du nom du meneur de jeu chinois, premier joueur de l’Empire du Milieu à être sponsorisé par Jordan Brand.

Ce coloris se distingue par son vert émeraude qui vient rehausser une tige principalement blanche, avec une touche de « Volt » au niveau de la semelle intermédiaire, sur le « Jumpman » recouvrant les lacets, ainsi que sur la partie rigide sur le talon. Mais ce qui distingue surtout cette paire des autres modèles, c’est le « G » gris de Guo Ailun ressortant sur la tirette et les inscriptions en lettres chinoises présentes à l’intérieur de la languette.

La paire a été lancée ce mercredi 23 février sur l’application SNKRS China au prix de 185 dollars, et devrait ensuite être commercialisée dans le reste du monde.

(Via SneakerNews)

