Donovan Mitchell déjà à la croisée des chemins

« Ces défaites, et le fait d’être blessé, ont vraiment changé beaucoup de choses. J’ai dû changer certaines choses dans ma façon de vivre au quotidien. La seule chose dont on prend conscience, c’est que ce n’est pas éternel. Ta dimension athlétique peut disparaître, juste comme ça. Et si elle disparaît, comment tu peux t’adapter ? Comment t’épanouir en tant que joueur ? Je pense que certaines de ces expériences m’ont aidé à grandir en tant qu’être humain, en tant que businessman et en tant que joueur ».

Les échecs pour le moins douloureux, les blessures mais aussi le temps qui passe ont tour à tour rappelé Donovan Mitchell à l’ordre ces dernières années. En position plutôt favorable pour se mêler à la lutte pour le titre, les Jazzmen n’ont pas encore atteint la finale de conférence.

Se concentrer sur l’essentiel

C’est pourquoi chaque opportunité qui se présentera lors des prochains playoffs et dans les années à venir, seront à aborder avec la plus grande détermination. Le joueur a gagné en maturité sur le terrain, mais aussi en dehors, et il a pris conscience qu’il devait évoluer.

« Ma carrière est en train de changer. Davantage en dehors des parquets, que dans la vie. Je commence à murir, à me trouver, et à trouver des intérêts en dehors du parquet. J’ai un long chemin à parcourir pour arriver là où je me sens capable d’aller. Mais, tant que je vais dans la bonne direction, je sais que les choses ne sont pas toujours linéaires. La vie a ses hauts et ses bas », a-t-il déclaré à The Athletic. « J’en suis vraiment à un point où nous avons atteint le deuxième tour, et nous en voulons plus. Nous en avons envie. J’ai regardé Aaron Donald et Cooper Kupp au Super Bowl, ils ont trouvé le moyen de gagner. Donc, pour moi, c’est la chose la plus importante. L’objectif ultime est que nous soyons la dernière équipe debout à la fin des playoffs ».

Murir lui a également permis d’aborder les critiques, sur son jeu ou sa relation avec Rudy Gobert par exemple, avec plus de détachement, et de prendre moins de temps et d’énergie à essayer de changer cette perception, ou ce qu’on peut penser de lui.

« Les gens vont écrire des choses. Si je dois répondre toutes les cinq minutes à un article, alors je m’éloigne de mes coéquipiers, et je m’éloigne de mon bonheur », a-t-il ajouté. « J’aime cette équipe, et nous voulons trouver un moyen de gagner collectivement. Je suis concentré sur mon équipe. Tant que mes coéquipiers et mes coachs connaissent mes intentions, alors ça me va. Mais je ne vais pas laisser des articles me détourner de mon objectif principal. J’aime ce groupe. Alors, trouvons un moyen d’y arriver ».

Piqué par les péripéties de janvier

S’il n’a pas pu participer au All-Star Game en raison d’une maladie respiratoire (non liée au Covid), Donovan Mitchell n’a pas perdu de vue l’enjeu à venir sur cette deuxième partie de saison, surtout après ce début d’année 2022 très poussif de la part des Jazzmen (12 défaites sur 17 matchs en janvier).

Avec la conviction que le succès ne passera que par un collectif fort et l’effort de chacun.

« Notre fardeau est énorme. Nous devons être à notre meilleur niveau pour que nous puissions refaire un nouveau bond en avant. Nous devons être à notre maximum en tant que joueurs. Janvier a été une telle révélation. Je n’avais jamais perdu comme ça dans ma vie. Perdre peut vous faire beaucoup de bien. Nous devons tous élever nos niveaux de jeu. Personne ne pourra remplacer Joe Ingles. Nous devons donc afficher un bon visage sur le plan collectif. Nous devons pousser tous ensemble et faire du mieux possible ».