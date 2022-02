Jayson Tatum, le rêve vert

Comme beaucoup de joueurs de sa génération, Jayson Tatum avait les yeux qui brillent à la mi-temps du All-Star Game. Sur le parquet, quelques-unes des légendes des Celtics, et c’est forcément un moment très fort pour le jeune ailier de Boston, qui a repris le flambeau des Paul Pierce, Kevin Garnett ou encore Larry Bird.

« Regarder ça était incroyable. Il y avait des joueurs dont je n’avais jamais entendu parler, mais je connaissais la plupart » explique-t-il. « Rien que le fait de voir la majorité de ces gars dans la même salle… C’était un rêve devenu réalité de voir tous ces gens. »

Parmi eux, des idoles et des modèles, mais aussi ses prédécesseurs sous le maillot de Boston, et il a immortalisé ce moment aux côtés de Paul Pierce, Kevin Garnett, Kevin McHale et Robert Parish.

« Ils prenaient des photos à l’étage, et on faisait les nôtres au même moment. On s’est retrouvé là au même moment. Je discutais avec Kevin McHale, puis Paul nous a rejoint. Puis ensuite KG et Parish, et on a pris la photo. »

« J’avais l’impression de ne pas être à ma place sur cette photo »

Un regret, les absences de Bill Russell et Larry Bird, peut-être les deux meilleurs joueurs de l’histoire de Boston. Mais Jayson Tatum ne boude pas son plaisir.

« C’était incroyable. J’avais l’impression de ne pas être à ma place sur cette photo, vu tout ce qu’ils ont accompli et ce qu’ils représentent pour le basket, et surtout pour les Celtics. Le simple fait d’être sur cette photo avec eux était assez unique. Je vais l’encadrer et je m’en souviendrai toujours. »

Il a aussi profité du week-end pour passer du bon temps avec deux idoles, Allen Iverson et Dwyane Wade. Là encore, il a immortalisé ce moment, et il en a discuté ensuite avec Dwyane Wade sur un plateau TV.

« C’est quelque chose dont on rêve… J’étais là, assis à discuter avec toi et AI, deux joueurs que je regardais comme modèles quand j’étais petit. J’ai eu la chance de jouer contre toi, et désormais, j’ai rencontré AI. C’est ce dont on rêve quand on est gamin, et c’est de ça qu’il s’agit. »