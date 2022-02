Giannis Antetokounmpo déclare sa flamme à Ja Morant

Double MVP, champion NBA et MVP des Finals, Giannis Antetokounmpo fait désormais partie des cadres de la NBA, et dimanche soir, il fêtera sa sixième sélection à seulement 27 ans. À ses côtés, dans la Team Lebron, trois petits nouveaux avec Darius Garland, Jarrett Allen et Fred VanVleet. En face, dans la Team Durant, quatre nouveaux étoilés avec Dejounte Murray, LaMelo Ball, Andrew Wiggins et Ja Morant. Le meneur des Grizzlies a hissé sa jeune équipe à la 3e place de la conférence Ouest, et le « Greek Freak » est très impressionné.

« Il progresse d’année en année, et il réalise une saison incroyable » confie l’ailier-fort des Bucks. « C’est dingue… et je sais que c’est un gamin très modeste. Je sais qu’il se donne à fond… et pourquoi ne gagnerait-il pas un titre avec Memphis ? Beaucoup de gens pensent que ce n’est pas possible, et c’est quelque chose à laquelle il devrait vraiment penser. Personnellement, ça me motive encore plus quand les gens pensent qu’il faut aller dans un gros marché pour gagner un titre, qu’il faut rejoindre tel gars pour gagner un titre, ou qu’il faut faire ceci ou cela pour être au sommet, alors que ce n’est pas nécessairement vrai. Il faut juste faire ce qui nous rend heureux. »

En clair, Giannis Antetokounmpo se reconnaît dans le début de carrière de Ja Morant, leader d’une franchise d’un petit marché, et qui ne semble pas forcément attirer par les paillettes. Pour l’instant.

« Je pense qu’il est heureux où il est actuellement. Il possède une équipe incroyable. Ils ont une super identité, un super coach (ndlr : Taylor Jenkins était assistant aux Bucks). Leur potentiel est sans limite, mais à l’arrivée, il doit faire ce qui le rend heureux. Si rester à Memphis pendant 15, 20 ans pour essayer de gagner un titre le rend heureux, qu’il le fasse. Si partir le rend heureux, il devrait le faire aussi. J’ai le sentiment que son histoire est incroyable, et il va être vraiment bon. »