Clyde Drexler ne comprend pas le départ de CJ McCollum et la stratégie des Blazers

Les Blazers ont opéré un changement radical de direction en transférant CJ McCollum vers les Pelicans, débutant un cycle de reconstruction dans lequel le trio Simons-Hart-Nurkic a montré certaines aptitudes sur les quatre derniers matchs avant le All Star break.

Sauf que la tournure des événements ne plaît pas à tout le monde, notamment à Clyde Drexler qui n’apprécie pas de voir partir de gros talents même si l’équipe semblait sur le déclin dans cette configuration.

« Quand les équipes laissent tomber de grands joueurs comme ça, vous vous demandez à quoi ils pensent », a déclaré Clyde Drexler. « Il est au sommet de son art, c’est un gars qui a été très productif pour ta franchise et on le laisse partir comme ça. En tant que fan et en tant que gars qui connaît quand même un peu le basket, je ne comprends pas ces mouvements parce que plus vous avez de bons joueurs, plus vous avez de chances de gagner ».

Pour Clyde Drexler, les Blazers ont ouvert la mauvaise porte, celle qui conduira inévitablement à un départ du franchise player : Damian Lillard. Une position qui se défend, même si à court terme, les résultats ont plutôt donné raison au front-office de la franchise de l’Oregon.

« Je suis sûr que Lillard doit se dire qu’il doit partir quelque part pour disputer un titre, à moins qu’il ne veuille simplement rester là et finir sa carrière. Mais s’il est compétitif, je suis sûr qu’il cherche à aller quelque part pour gagner », a-t-il avancé. « En tant que joueur, vous devez vous adapter et prendre cette décision très rapidement: est-ce que je veux rester ici et être aimé en sachant que je ne gagnerai pas un titre ? Ce n’était pas suffisant pour moi ».

L’histoire qui se répète

La fin de l’histoire de Clyde Drexler ressemble en effet à ce que pourrait ressembler la sortie de Damian Lillard, dans l’optique de remporter un titre, comme « The Glide » l’a réussi en décrochant son unique titre de champion avec les Rockets en 1995 après son départ de Portland, à 32 ans, l’âge de Damian Lillard.

Déjà à l’époque, il s’était senti poussé vers la sortie, et estimait que c’était une erreur de la part de ses dirigeants.

« Nous nous battions pour un titre quand j’étais plus jeune et quand j’ai pris de l’âge, vers 31 ou 32 ans, ils ont commencé à penser que l’équipe devait peut-être se reconstruire, ce qui était prématuré. Utah avait gardé son équipe quatre ou cinq ans après ça et nous étions en avance sur eux, nous étions allés deux fois en finale. Ils avaient prématurément brisé cette équipe ».