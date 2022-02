Daryl Morey favorable à des playoffs sur un match !

Alors qu’Adam Silver a annoncé qu’il n’y aurait pas de modifications à court terme du championnat, que ce soit dans la durée de la saison régulière ou la formule des playoffs, Daryl Morey fait partie de ceux qui souhaitent que la NBA s’inspire de la NFL et de la NCAA, voire des championnats de foot européens.

Dans une interview accordée à Colin Cowherd sur Volume Sports, le président des Sixers est favorable à une mini-révolution. Pour preuve, quand on lui demande s’il souhaite enlever quelques matches et revenir à des séries au meilleur des cinq manches, voici sa réaction.

« Vous êtes trop timide, et on peut aller plus loin » répond ainsi Daryl Morey. « J’aime l’idée d’avoir 58 matches. Chaque équipe affronte ses adversaires à deux reprises. Pour les playoffs, je suis 100% d’accord sur le fait que plus c’est court, mieux c’est. »

Et quand il dit « court », c’est même très court puisque Daryl Morey aimerait qu’on s’inspire de la NCAA et la NFL avec un vrai tournoi et des matches qui se jouent sur un match !

« J’aimerais du « one-and-done ». Il y a une raison si chaque match de NFL fait des audiences énormes. C’est littéralement du « one-and-done ». En 63 matches, le tournoi NCAA rapporte plus d’argent que toute notre saison régulière ! »

Pour Daryl Morey, l’objectif est clair : faire en sorte que la NBA devienne plus populaire que le Super Bowl. « Pendant un petit moment, rien ne fera mieux que le Super Bowl, mais je pense que de mon vivant, la NBA peut dépasser la NFL si son match le plus important devient vraiment quelque chose d’important. »