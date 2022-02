Playoffs, tournoi, calendrier… La NBA fait le point sur les réformes

À quelques jours du All-Star Week-End, Adam Silver a répondu aux questions de la presse de Cleveland, et le patron de la NBA a évoqué plusieurs dossiers en cours comme la réduction du nombre de matches de saison régulière, une réforme des playoffs avec un tableau intégral, sans distinction de conférence, et bien sûr ce fameux tournoi de mi-saison.

Un tableau intégral en playoffs

« C’est quelque chose qu’on continue de regarder… Le plus gros problème, ce n’est pas la tradition mais les déplacements. Lorsqu’on pense à ce que cela engendrerait pour les équipes amenées à traverser le pays, cela nous inquiète. En fait, les données et les informations sur la santé et le bien-être que nous examinons démontrent que dans certains cas, en traversant les fuseaux horaires, le manque de sommeil est encore plus préjudiciable aux joueurs que ce que nous avions compris dans le passé et qu’il peut y avoir une corrélation avec les blessures. Nous n’avons pas encore trouvé de solution à ce problème. L’une des choses que j’évoque toujours est le potentiel de voyages aériens plus rapides. Cela pourrait résoudre une partie du problème. Pour l’instant, nous allons continuer avec le format existant. »

Une saison régulière raccourcie

« Nous avons étudié la question et nous avons diminué le nombre de matchs la saison dernière en raison de problèmes liés à la pandémie. Je dois reconnaître que je suis content que nous ayons partagé cette expérience l’année dernière car cela a eu moins d’importance que prévu en termes d’impact sur les blessures, le repos des joueurs, l’intérêt. Nous avons retiré dix matchs la saison dernière et personne ne l’a vraiment remarqué. C’est toujours un équilibre. Pour les équipes et les joueurs, cela représente une réduction des revenus et les joueurs ont des carrières relativement courtes, donc cela ne fonctionne pas économiquement. Cela fonctionnerait probablement si nous pouvions démontrer que nous pouvons garder les joueurs en bonne santé et les garder sur le terrain plus longtemps, mais la science n’est pas aussi précise. »

Le tournoi mi-saison

« C’est moins lié au fait de réduire la saison, mais l’une de nos discussions en interne porte sur l’idée d’un tournoi pendant la saison. Cela pourrait être intéressant. Il s’agit de trouver des formats tout au long de la saison qui rendent certains des matchs de la saison régulière plus attrayants. Cela pourrait arriver et c’est quelque chose dont nous parlons avec les équipes, les joueurs et l’uniondes joueurs. Cela ne se fera pas pour la saison prochaine. C’est quelque chose qui est potentiellement à l’horizon. Nous nous inspirons du football européen ».