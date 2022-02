Monty Williams vante les qualités défensives de Devin Booker

Monty Williams estime ne pas promouvoir ses joueurs qu’il le devrait. Le coach des Suns vient de faire un pas pour rectifier le tir en s’exprimant sur l’un des aspects peu discutés du jeu de Devin Booker : sa défense.

« Cela peut sembler un peu fou vu la façon avec laquelle il marque, mais j’ai toujours pensé qu’il avait les capacités et qu’il devrait être reconnu dans les débats pour les meilleurs cinq défensifs parce qu’il défend à son poste, parfois sur la moitié du terrain, parfois sur l’ensemble, juste pour changer le rythme du jeu, ou pour montrer que ‘Je suis le meilleur joueur et que je peux défendre, pas juste marquer’ », jugeait le coach, avant le match face aux Clippers.

S’il est encore loin de l’élite défensive à son poste, Devin Booker n’est en effet plus le joueur unidimensionnel, obnubilé par la colonne de « scoring ». Avec 106.5 points encaissés par son équipe lorsqu’il est sur le terrain (sur 100 possessions), son « Defensive Rating » n’a par exemple jamais été aussi bon que cette saison. Ses moyennes en matière d’interception (une par match) et contre (0.4) sont également des records en carrière.

« Book fait partie des gars qui aiment les défis, et il faut être en grande forme pour les relever », enchaîne son coach. « Pour afficher une telle moyenne de points et revenir de l’autre côté pour défendre et prendre les rebonds, faire de temps en temps des contres en ‘chasedown’… Cela témoigne de sa volonté d’être un joueur complet. »

Il faut dire que l’arrière est plutôt bien entouré pour progresser en défense. Sur les ailes, il peut s’appuyer sur deux joueurs au profil « 3&D » reconnus avec Mikal Bridges et Jae Crowder. Sans compter Chris Paul, 3e meilleur intercepteur de la ligue (1.9), et neuf fois sélectionné dans les « NBA All-Defensive Team ».

« On en rigolait dans le vestiaire, certains de mes coéquipiers m’ont étonnamment félicité », raconte Devin Booker. « Je leur ai expliqué que si nous ne sommes pas tous les cinq sur la même longueur d’onde, c’est difficile de défendre. » Un message qui est bien appliqué par l’arrière et son équipe, troisième meilleure défense du pays.