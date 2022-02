Lou Williams, l’éternel remplaçant

Triple meilleur 6e homme de l’année (2015, 2018 et 2019), Lou Williams était déjà le meilleur remplaçant scoreur de l’histoire NBA. La nuit dernière, il est également devenu le joueur qui a le plus disputé de rencontres (de saison régulière) comme remplaçant de l’histoire de la ligue, en prenant la place de Dell Curry.

En NBA depuis 2005, « Sweet Lou » a ainsi été remplaçant 985 fois, contre 984 pour le père de Steph et Seth.

« Ça veut dire beaucoup en terme de longévité », explique l’arrière de 35 ans, qui dispute sa 17e saison dans la Grande Ligue. « Ça veut dire que j’ai eu l’opportunité de jouer à un haut niveau depuis que j’ai 17 ans. Être en NBA, c’est une bénédiction et je suis heureux d’être toujours là et de toujours jouer. »

Y a-t-il des souvenirs particuliers qui se détachent ?

« C’est globalement flou pour moi » répond-il à ce sujet. « On passe tellement de temps à jouer, à se préparer, à pousser pour être prêt pour le lendemain, le lendemain, le lendemain… Souvent, mes amis et ma famille doivent me rappeler les trucs sympas que j’ai pu réussir durant ma carrière. »

Aucun titre (pour l’instant) mais ses passages aux Sixers, Hawks, Raptors, Lakers, Rockets ou Clippers ont montré qu’il était parmi les meilleurs joueurs de l’histoire pour apporter des points sans être titulaire.