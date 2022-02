Pour Patty Mills, Ben Simmons brûle de revenir à la compétition

En arrivant à Brooklyn, Ben Simmons savait qu’il pouvait compter sur Patty Mills. Les deux Australiens se connaissent depuis très longtemps et le meneur de jeu avait déclaré son soutien à son compatriote. « J’assure ses arrières », avait-il même promis.

Maintenant que l’ancien de Philadelphie est bien installé à Brooklyn, Patty Mills a pu le voir de près. Visiblement, comme le All-Star l’avait déclaré dans sa conférence de presse, il est très motivé.

« Je vois une réelle faim en lui », assure l’ancien champion NBA avec les Spurs pour ESPN. « On voit avec son comportement et son désir qu’il veut non seulement revenir sur les parquets, mais aussi avoir de l’impact. Il a un feu en lui qui brûle, il veut revenir et être le joueur qu’il était. Être meilleur même. C’est pour ça que je suis enthousiaste d’être dans le même vestiaire que lui, et je vais faire ma part pour l’aider à grandir. »

Malheureux à Philadelphie, Ben Simmons a confié être « heureux » depuis son transfert. Patty Mills confirme.

« En étant dans cet environnement, avec nous, il a le moral. Je pense qu’il ressent l’énergie du groupe, il sait où on veut aller. Il entre tout doucement dans le moule en ce moment. On essaie de l’accueillir le mieux possible. Je suis sûr que c’est un moment très excitant pour lui, après cette longue période sans jouer. Cela l’est aussi pour nous, d’avoir cette pièce en plus pour atteindre notre objectif. »

Un objectif qui reste le titre, malgré les turbulences au sein de la franchise ces dernières semaines, entre la blessure de Kevin Durant, les nombreuses défaites (onze de suite avant la victoire contre New York), la dégringolade au classement (huitième de l’Est) et enfin le départ de James Harden.

« On a des joueurs qui ont ce désir très fort de gagner, donc ça ne vacille pas », affirme d’ailleurs Patty Mills. « Il y a de l’adversité ? La situation est un peu floue ? Oui, parfois c’est le cas. Mais avec les gars qu’on a dans le vestiaire, des gagnants, l’objectif reste le même. On commence à trouver notre identité, on reste soudé et vu ce qu’on a traversé, le groupe est encore plus proche. »