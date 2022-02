Le bulldozer Celtics est lancé !

La tournure de la saison des C’s est assez incroyable. Comme si Brad Stevens et Ime Udoka avaient sorti une baguette magique pour tout remettre dans l’ordre. Car ce n’est pas uniquement la « trade deadline », avec l’arrivée de Derrick White et le retour de Daniel Theis, qui a tout changé.

Boston a commencé sa série de neuf victoires fin janvier, et les recrues n’ont fait que renforcer une dynamique récentes certes, mais déjà présente. Tout ça a donc donné le match incroyable de cette nuit, une véritable masterclass durant laquelle Boston a surclassé Philly sur son parquet en remportant les quatre quart-temps pour s’imposer par 48 points d’écart, 135 à 87 ! C’est la deuxième plus large victoire des Celtics dans leur histoire.

Gommer petit à petit les isolations

Le tout sans Robert Williams III et alors que Marcus Smart a dû quitter les siens en première mi-temps, touché à la cheville droite…

« Je ne peux pas dire à quel moment précis c’est arrivé, mais c’est différent maintenant », confie Grant Williams, qui a pris part au festival à 3-points de son équipe avec son 4/5 derrière l’arc. « Tout le monde se fait confiance. On se projette vers l’avant et on fait circuler le ballon ».

« Faire circuler le ballon », c’est ce qui a marqué Doc Rivers, qui connaît bien la franchise.

« Quand on regarde jouer Boston, on voit de suite les progrès dans la circulation de la balle » confirme-t-il. « Les anciens Celtics jouaient avec beaucoup d’isolations. Ce Boston se comporte et joue de manière collective. C’est ce qui les rend encore plus difficiles à jouer. »

Les Celtics semblent avoir trouvé cet équilibre après lequel ils ont couru sur toute la première partie de saison. Et Ime Udoka a visiblement réussi à gagner le respect de son vestiaire et à transmettre sa philosophie : « Jouer à notre façon, quel que soit l’adversaire en face ».

Écarter le jeu et se projeter vite vers l’avant

« Ça prend du temps de casser des habitudes, et Jaylen et Jayson ont été réceptifs durant les sessions vidéo, et ont progressé en jouant davantage sans ballon et en impliquant davantage les autres. Ils ont été supers là-dessus, et Marcus Smart aussi. En terme de régularité et aussi de santé, nous avons également été bien mieux ces derniers temps. »

Qu’en pense Jaylen Brown justement, lui qu’on critiquait pour sa tendance à mettre des œillères en attaque ?

« Je pense que l’accent a été mis sur la recherche du bon spacing en attaque » répond l’un des recalés du All-Star Game. « C’est plus facile de faire des systèmes. Avant, nous étions les uns sur les autres, et c’est pour cela qu’il était plus facile de perdre la balle. Je pense que le coach met l’accent sur l’écartement du jeu plus que tout, et je pense que c’est vraiment à ça que j’attribue l’amélioration du jeu de toute l’équipe. »

Même si cet équilibre demeure fragile puisqu’une saison est faite de hauts et de bas, le déclic arrive au meilleur moment alors qu’il reste suffisamment de temps pour décrocher le meilleur spot possible et de monter en puissance en vue des playoffs.

« Quand les gars commencent à jouer comme ça, on voit tout le monde courir de partout », ajoute Grant Williams. « Ça fait partie de ces choses où s’il y a un caillot dans votre système sanguin, tout s’arrête. Si tout le monde va dans la même direction et se déplace de la bonne façon, votre corps fonctionne harmonieusement. Donc c’est super excitant de voir que nous avons trouvé ça. De temps en temps, de vieilles habitudes peuvent s’installer, mais le fait que nous ayons la mentalité de nous engager à jouer comme il faut, même si on n’y arrive pas toujours, c’est énorme pour nous ».

La deuxième défense de la NBA

Outre la circulation de la balle en attaque, le point fort de l’équipe, c’est sa défense. Les Celtics possèdent la 2e meilleure défense de toute la NBA, et ils sont même premiers en 2022.

Cette nuit, le plan anti-Embiid a fonctionné à merveille puisque le pivot des Sixers est limité à 3 sur 9 aux tirs ! Pour la première fois en deux mois, le Camerounais inscrit moins de 25 points. Bien défendre, c’est se donner des occasions de se projeter vers l’avant. C’est ce que souligne Jayson Tatum.

« Cela peut être quelque chose de très simple, comme moi ou quelqu’un d’autre qui récupère le rebond, pour de suite donner vers l’avant. Je pense que nous avons beaucoup insisté là-dessus. Même si cela ne mène pas toujours à une attaque sur transition ou à une contre-attaque, il suffit d’envoyer la balle vers l’avant, de mettre un peu de pression sur la défense, pour ensuite être en position. C’est quelque chose de minime, mais tout le monde y a adhéré, et ça nous permet de jouer avec plus de rythme et que tout le monde puisse être un peu plus impliqué. »

Une question taraude désormais toute la concurrence des Celtics à l’Est : jusqu’où peut grimper cette équipe si elle a bien trouvé comment jouer ensemble ? Réponse d’ici deux mois.