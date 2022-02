Avec Serge Ibaka, Milwaukee voulait mieux rivaliser avec les raquettes de la conférence Est

Entre le « Very Tall Ball » des Cavs, la présence de Joel Embiid aux Sixers, celle d’Andre Drummond aux Nets ou encore de Robert Williams III aux Celtics, sans oublier Bam Adebayo au Heat, la bataille devrait être animée au poste 5 lors des prochains playoffs, surtout que Brook Lopez est toujours sur la touche dans le Wisconsin.

Champions en titre, les Bucks ont donc voulu assurer leurs arrières et renforcer leur raquette en mettant la main sur le vétéran Serge Ibaka, comme l’a expliqué Jon Horst.

« Si on regarde les match-ups et la façon dont certaines équipes se sont constituées autour de nous pour les playoffs, je pense qu’il y a de super équipes dans la conférence Est. En particulier, avec Cleveland, Toronto, Boston, Philadelphie… de super équipes qui ont aussi de la taille. Certaines excellent aussi dans d’autres domaines, mais toujours avec cette capacité de jouer grand », a-t-il expliqué, rappelant que Milwaukee a souvent misé sur son secteur intérieur avec Giannis Antetokounmpo et la paire Portis-Lopez. « Je ne sais pas si c’est directement en réponse à la façon dont nous avons joué ces dernières années. Nous avons toujours été une équipe plutôt grande, même si on n’avait peut-être que trois intérieurs. Nous avons aussi de la taille sur les postes arrières, à l’aile, aux postes importants. Donc je pense que ça va nous donner une chance de nous mesurer à ces équipes ».

Le même effet que l’arrivée de PJ Tucker l’an dernier ?

Avec PJ Tucker et Bobby Portis (sans oublier Brook Lopez), Milwaukee avait misé sur des intérieurs capables d’étirer le jeu. Avec Serge Ibaka, Mike Budenholzer va disposer d’un profil différent, également capable de shooter de loin mais dont ce n’est pas la force première, et qui apporte surtout de l’intimidation en défense.

« L’année dernière, nous l’avons fait avec P.J. Tucker et cette année avec Serge Ibaka. Je considère qu’il s’agit d’un move similaire à celui de P.J, et qui a une chance d’avoir un impact similaire. Je ne sais pas si Serge défendra sur les arrières de la même façon que P.J. Tucker, mais je pense aussi que Serge peut défendre les intérieurs d’une façon différente de celle de P.J. Tucker », a ajouté Jon Horst. « Donc, c’est juste de la polyvalence. Nous voulons trouver les sept, huit, neuf meilleurs gars qui peuvent jouer des minutes importantes en playoffs. Avec la polyvalence de notre roster, on peut y arriver de différentes manières ».

L’ajustement ne sera peut-être pas anodin tant la bataille en playoffs à l’Est s’annonce épique. Mieux valait mettre toutes les chances de son côté pendant qu’il en était encore temps.

« C’est tellement serré, les cinq ou six premiers de notre conférence. Je pense que tout dépendra du talent, de la santé, de ce brin de chance, et de bien jouer au bon moment. Nous faisons donc tout ce que nous pouvons pour être prêts, mais je pense que la conférence était déjà relevée avant la « trade deadline » et qu’elle l’est tout autant maintenant. Certains visages et noms ont changé dans plusieurs équipes, mais le talent d’un point de vue général est vraiment bon dans notre conférence. On fait partie de ces équipes qui auront une chance. »

Pour rappel, les playoffs débuteront dans deux mois, à partir du 16 avril.