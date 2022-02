Les Clippers résistent aux blessures et à Stephen Curry

En plus des absences habituelles de Kawhi Leonard et Paul George, les Clippers devaient affronter les Warriors sans Norman Powell ni Luke Kennard. L’infirmerie continue de se remplir, mais les Californiens ne font plus attention. C’est leur pain quotidien depuis bien longtemps.

« C’est dans la continuité de l’année dernière », assure Terance Mann à l’OCR. « On a ce problème depuis un moment maintenant. Les gars arrivent et repartent, on a de la malchance avec pas mal de petits bobos. Donc quand on appelle un joueur, il doit élever son niveau. On est habitué. »

Les Clippers sont également habitués à voir les stars briller. Luka Doncic a tout récemment collé 96 points (51 et 45) aux troupes de Tyronn Lue en deux matches, et là, c’est Stephen Curry qui était parti pour faire pareil. Le meneur des Warriors était à 26 points à 9/11 au shoot à la pause !

« La première mi-temps n’était pas facile. On devait s’adapter, on n’avait pas le choix », poursuit Terance Mann pour ESPN. « Durant la mi-temps, les coaches, mais aussi Marcus Morris, ont insisté pour qu’on soit prêt pour le troisième quart-temps », raconte Tyronn Lue. « On sait que les Warriors sont forts dans ce quart-temps, c’est là qu’ils enterrent les adversaires. On voulait gagner ce troisième quart-temps. »

« Un de nos matches les plus complets de la saison »

Mission réussie. Les Clippers ont gagné 33-19 et en seconde période, le MVP 2015 et 2016 a seulement marqué 7 points à 2/7 au shoot. Curry grippé, l’attaque des Warriors patine avec 45 points à 38% de réussite après la pause.

« Ce fut un de nos matches les plus complets de la saison », se réjouit Tyronn Lue. « Même si Stephen Curry a été bouillant au début, les gars ont fait un excellent travail pour le bloquer ensuite. »

Avec 18 points à 8/10 au shoot au retour des vestiaires, c’est Terance Mann qui fut la star de la seconde mi-temps. Il a été le moteur du 10-3 passé par les Clippers en fin de troisième quart-temps, qui a permis de creuser l’écart.

« Il joue et s’amuse », constate Reggie Jackson en parlant de son jeune coéquipier, qui terminera avec 25 points. « Le coach fait un remarquable travail pour lui parler, et lui est très bon pour travailler et étudier son jeu. Terance s’améliore chaque année. Il a été formidable dans cette rencontre. »