Le soldat Ryan appelé pour sauver les Knicks

Comme les Lakers, les Knicks ne sont pas parvenus à se renforcer le soir de la « trade deadline », et ils ont décidé de signer Ryan Arcidiacono jusqu’à la fin de la saison. C’est leur 15e et dernier contrat, et l’intéressé avait signé début janvier deux contrats de 10 jours pendant la vague de Covid, sans pour autant entrer en jeu.

A priori, il avait tout de même tapé dans l’oeil des dirigeants puisqu’il est signé jusqu’à la fin de la saison, et c’est donc un meneur de plus dans l’effectif aux côtés de Kemba Walker, Derrick Rose et Immanuel Quickley.

Après quatre saisons aux Bulls, l’ancien champion NCAA n’avait pas été conservé dans l’Illinois, et il évolue cette saison en G-League avec les Maine Celtics. Il y tourne à 11 points, 4.6 rebonds, 6.9 passes décisives et 1.4 interceptions de moyenne. Comme les Knicks ont désormais 15 joueurs sous contrat, il leur faudra éventuellement couper un joueur s’ils se souhaitent se positionner sur le marché des « buyout ».