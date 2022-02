Le MVP de la nuit | Jayson Tatum libéré

Après une première partie de saison bien galère, les Celtics ont trouvé la bonne formule, et les voilà à la tête d’une série de huit victoires de suite. C’est tout simplement la meilleure série en cours dans toute la NBA, et les joueurs d’Ime Udoka sont désormais 6e à l’Est, finalement pas très loin du trio de tête.

Dimanche soir, Boston a dominé Atlanta (105-95) et Jayson Tatum a confirmé qu’il avait pris l’année 2022 par le bon bout avec 38 points et 10 rebonds, mais aussi 3 passes et 2 contres. Une grosse perf’ à 13 sur 27 aux tirs, dont 4 sur 10 à 3-points, et on retiendra surtout son coup de chaud du 3e quart-temps avec 16 points pour permettre aux Celtics d’effacer un déficit de 10 points, puis de creuser l’écart.

« On s’est créé de bonnes situations. On s’est dit qu’il fallait réussir des stops, se projeter sur transition, et attaquer le cercle » explique l’ailier de Boston. « Si les Hawks aident trop, il fallait vite renverser le jeu, et ne pas essayer de stagner. Et c’est ce qu’on a fait. »

Une belle marge de progression

Ce que Tatum oublie de dire, c’est qu’il y a encore beaucoup d’isolation de sa part. Comme il avait la main chaude, et que les Hawks ont été rapidement dans la pénalité dans ce 3e quart-temps, ça pouvait se justifier.

Ce qui se justifiait aussi, c’est qu’il s’est souvent retrouvé face à Onyeka Okongwu, plus costaud mais moins mobile que lui. Mais l’attaque des Celtics serait peut-être plus efficace encore s’il dribblait moins. Et lui serait peut-être plus efficace s’il sélectionnait mieux ses tirs à 3-points (32% sur la saison, 26% en février).

En revanche, il a raison : tout part de la défense. Les Celtics possèdent la meilleure défense de la NBA en 2022 et cette nuit, ils maintiennent un nouvel adversaire sous les 100 points. Un secteur dans lequel il progresse comme le prouvent ses deux contres et son interception. Et pour lui, le fait d’avoir une infirmerie vide change tout.

« On est désormais en bonne santé, et les blessures nous ont minés en début de saison. Maintenant, je suis dans le basket depuis assez longtemps pour savoir qu’il y a des hauts et des bas, et le plus important était de ne pas perdre de vue notre objectif. » A priori, ça reste le titre…