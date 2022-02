Le Thunder offre un contrat de quatre ans à Aaron Wiggins

On en parlait le mois dernier : avec ses performances intéressantes, Aaron Wiggins tenait la corde pour décrocher la dernière place dans l’effectif du Thunder. The Athletic nous confirme que c’est désormais fait.

La franchise d’Oklahoma City a en effet offert un contrat de quatre saisons et 6.4 millions de dollars à l’arrière rookie, qui avait d’abord signé un »two-way contract » après avoir été drafté en 55e position l’été dernier.

Jusqu’à présent, Aaron Wiggins a joué 31 matches pour 18 titularisations. En janvier, l’ancien de Maryland a même tourné à 8.3 points et 4.5 rebonds de moyenne en 25 minutes.

