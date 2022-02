Quand DeMar DeRozan égale Michael Jordan…

Alors que Zach LaVine ménage son genou, DeMar DeRozan enchaîne les performances, et cette nuit, il a signé un sixième match de suite à 30 points et plus pour permettre aux Bulls de dominer le Thunder. Auteur de 38 points à 50% aux tirs avec un 14 sur 16 aux lancers-francs, l’ancien des Raptors et des Spurs a carrément profité de la soirée pour inscrire son nom à côté de celui de Michael Jordan !

Cette nuit, il a ainsi enchaîné un cinquième match de suite à 35 points et plus. Seul « Son Altesse » avait réussi pareil exploit sous le maillot des Bulls. C’était à deux reprises, et la dernière fois, c’était en 1996.

« Je salue ce qu’il fait car il se donne à fond, et il prend soin de lui. C’est un incroyable professionnel, toujours prêt » l’encense Billy Donovan. « C’est le meilleur scoreur que j’ai connu ».

« Il n’y a pas eu un seul match où je suis sorti en me disant : « J’ai tout fait parfaitement » »

Bel hommage alors que Billy Donovan a eu sous ses ordres Kevin Durant, Russell Westbrook, Carmelo Anthony et Paul George…

« Personne ne peut l’arrêter » estime Derrick Jones Jr. « Pour une raison qui m’échappe, tous ceux que je connais en face voulaient se retrouver face à lui. Je leur ai fait savoir qu’ils allaient passer une sale soirée à défendre sur lui. Je vais faire du trashtalking pour lui ».

Avec six matches de suite à 30 points et plus, DeMar DeRozan est sur sa meilleure série en carrière, mais il ne retient qu’une chose : la victoire.

« Je n’étais pas au courant… Peu importe les records et les accomplissements, ma seule motivation dans ma manière de jouer, c’est la victoire. Et quelque soit la réussite personnelle derrière, ça vient avec » explique-t-il, presque gêné d’apprendre qu’il égale Michael Jordan. « C’est juste un honneur d’avoir mon nom à ses côtés. Mais je ne sais pas sur quelle série je suis… Je suis juste moi-même. Quand je fais un bon match, je regarde toujours ce qu’il y a eu de négatif, les choses que j’aurais pu mieux faire. Il n’y a pas eu un seul match où je suis sorti en me disant : « J’ai tout fait parfaitement ». Il y a toujours de la place pour une certaine forme d’amélioration. »

Autre élément qui lui tient à coeur, le retour des blessés. Cette nuit, Derrick Jones Jr était là, et il est impatient de retrouver Ball, Caruso et Williams. « C’est comme un rêve. J’en rêve tous les soirs. Je vois ça comme une magnifique île, au soleil. C’est comme ça que je nous imagine lorsqu’on sera tous rétablis ».