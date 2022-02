Libéré de la concurrence, Jalen Smith veut prendre son envol

Sélectionné dans la « lottery » en 2020, en 10e position par les Suns, Jalen Smith n’aura pas eu l’occasion de se montrer dans l’Arizona. Pour son bien, et pour pouvoir faire revenir un Torrey Craig plus à même d’aider immédiatement, le GM des Suns James Jones l’a donc envoyé chez les Pacers.

La franchise de l’Indiana, après les départs de Caris LeVert et Domantas Sabonis ces derniers jours, ont entamé une reconstruction autour de Tyrese Haliburton, et d’autres jeunes. Parmi eux, il y a désormais Jalen Smith, qui a un coup à jouer en cette fin de saison, davantage dédiée à prochaine Draft qu’à la course aux playoffs.

Pour ses débuts avec les Pacers cette nuit, l’ancien intérieur de Maryland a brillé. En 20 minutes en sortie de banc, il a compilé 12 points, 3 rebonds, 1 interception et 1 contre. Le tout à 5/7 au tir. Un match très propre qui lui a d’ailleurs valu les félicitations de son coach Rick Carlisle.

« Jalen a fait du bon boulot. Il a joué en 4 et en 5, et il a été efficace sur les deux postes. Quand il est sorti de la fac, beaucoup d’observateurs le voyaient comme un mix entre un 4 et un 5, une sorte de combo », explique ainsi l’entraîneur. « C’est ce qu’il a montré ce soir. Il est dans une bonne situation, car avec le départ de Torrey vers Phoenix, des minutes se libèrent sur le poste 4 et il va pouvoir les combler. »

Avec le retour durant les prochaines semaines de Myles Turner, qui suite au départ de Domantas Sabonis va pouvoir jouer exclusivement poste 5, Jalen Smith sera en effet amené à davantage évoluer comme ailier-fort.

« Il a un très bon QI, un bon sens du jeu. Et surtout, c’est un jeune homme très attentif. Donc il correspond vraiment au profil de joueur que nous cherchions » termine ainsi l’ancien tacticien de Dallas.