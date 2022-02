Les Rockets attendent du leadership de la part de Dennis Schröder

Comme entre Dallas et Washington où on s’est échangé deux Lettons, Houston et Boston se sont aussi échangé des politesses, en Euros pour ainsi dire, avec les deux compatriotes allemands, Daniel Theis et Dennis Schröder qui se sont croisés sur le chemin des transferts.

Pour Boston, c’est en fait un retour car Daniel Theis évoluait chez les Celtics entre 2017 et 2021. Pour Houston, c’est une bonne affaire a priori avec Dennis Schröder donc, l’un des meilleurs sixièmes hommes de la NBA pendant plusieurs saisons.

« Je suis content de cet échange, je pense qu’il va nous aider », a sobrement commenté Stephen Silas dans le Houston Chronicle. « Schroder est un bon joueur, c’est un vétéran qui a déjà prouvé sa valeur, qui a déjà connu du succès et qui a de l’expérience en playoffs. C’est toujours difficile de perdre des joueurs auxquels on tient, Theis, DJ et Armoni. Mais bon, c’est un échange positif pour notre groupe même si ces gars vont nous manquer. »

Un vrai meneur de jeu

Avec 14 points et 4 passes de moyenne chez les Celtics cette saison, dont 25 titularisations, Dennis Schröder va clairement renforcer la « seconde unit » des Rockets qui a bien besoin de stabilité et de boost offensif. Au relais de la jeune doublette en formation composée de Kevin Porter Jr. et Jalen Green, il sera le nouveau tuteur des jeunes pousses texanes, puisque DJ Augustin a été coupé.

« Je ne veux pas en dire trop avant d’avoir vu ce que ça peut donner, mais c’est quelqu’un qui est habitué à porter le ballon, à créer du jeu pour les autres et à trouver le moyen d’aller jusqu’au cercle quand il y a un bon spacing. Il sait ce qu’est une attaque bien espacée et ça sera bon pour tout le monde sur le terrain. »

Même satisfaction chez Kevin Porter Jr. qui aura de la concurrence sur le poste 1.

« Avec l’arrivée de Dennis, c’est un autre joueur dynamique qui arrive et un meneur vétéran qui va définitivement pouvoir m’aider », apprécie Kevin Porter Jr. « J’apprends tous les jours et à tous les matchs. L’avoir avec nous va me permettre d’accélérer encore le processus d’apprentissage. Il va nous apporter de l’aide pour finir les matchs mais aussi en général pour essayer d’enchaîner quatre bons quart-temps à la suite. »

Quant au départ de Theis, s’il est compensé numériquement par l’arrivée de Bruno Fernando, il va surtout laisser le champ libre à Alperen Sengun très en avance sur la feuille de progression établie en début de saison.