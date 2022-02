NCAA | Michigan et Moussa Diabaté explosent Purdue

Un peu en-dessous du trio de tête composé par Illinois, Wisconsin et Purdue (tous trois à 10 victoires et 3 défaites avant hier), au sommet de la conférence Big Ten, Michigan a frappé un grand coup hier soir en s’offrant le scalp des Boilermakers. Et ce, dans les grandes largeurs (82-58).

La Big Ten portait en tout cas bien son nom hier soir avec un duel de mammouths dans la peinture, entre Hunter Dickinson (22 points, 9 rebonds, 4 passes) et Zach Edey (10 points, 6 rebonds) d’une part mais aussi entre le Frenchy Moussa Diabaté (15 points, 4 rebonds) et Trevion Williams (12 points, 2 rebonds, 2 passes) d’autre part.

L’intérieur sophomore de Michigan a eu raison de son homologue canadien de Purdue, faisant notamment admirer sa papatte gauche à 3-points avec un très bon 4/6 derrière l’arc. Dans un autre registre, plus tranchant et plus explosif vers le cercle, Diabaté a aussi beaucoup apporté, scorant 13 de ses 15 points en première mi-temps.

Les Wolverines de Juwan Howard ont fait la différence juste avant la pause avant de dérouler le reste du match, forçant 14 balles perdues de Purdue qui a également été dominé dans la bataille des rebonds (35 à 25).

« Quand on se fait battre aux rebonds comme ça, et qu’on a deux fois plus de balles perdues que l’adversaire, et qu’en plus, on n’a pas beaucoup d’adresse, alors, il faut être vraiment, vraiment bon en défense pour se donner une chance de gagner le match. Et, de manière évidente, on ne l’a pas été », a regretté Matt Painter, le coach de Purdue. « Quand on additionne tout ça, les mauvais pourcentages au tir, deux fois plus de balles perdues et 10 rebonds de moins, et aussi des erreurs en défense, c’est logique de s’incliner lourdement. »

Outre Dickinson et Diabaté qui ont fait le ménage dans la raquette, Caleb Houstan (14 points) mais surtout Eli Brooks (18 points, 6 rebonds, 4 passes) ont également réalisé un grand match, cumulant un excellent 8/10 à 3-points à eux deux (12/16 si on y ajoute les 4 de Dickinson).

En face, Jaden Ivey (18 points, 3 rebonds, 5 balles perdues) a été le meilleur joueur des Boilermakers mais, à l’image d’une vilaine chute sur le dos après un énorme contre de Dickinson, sa soirée a été plutôt douloureuse…

Gonzaga brille pour une 65e victoire de suite à domicile

Sous les yeux de Jalen Suggs, de passage dans le Nord Ouest avec le Magic, les Bulldogs de Gonzaga n’ont fait qu’une bouchée de Pacific (89-51).

C’est le tarif habituel pour les Zags face aux adversaires de leur conférence West Coast, qu’ils dominent outrageusement depuis quatre ans, avec une 65e victoire consécutive à domicile et une 13e victoire de suite en général.

L’arrière senior, Rasir Bolton, transfert d’Iowa State, a été le joueur le plus en vue avec 20 points, suivi de près par les 15 points de Julian Strawther, les 14 de Chet Holmgren et les 13 unités de Drew Timme. Gonzaga a tout simplement pris les Tigers à la gorge d’entrée de jeu, avec un 26-10 initial sur les 9 premières minutes de jeu, puis 46-28 à la pause en tenant Pacific à 37% de réussite dont un tout petit 1/13 derrière l’arc.

Arizona en route vers le titre de la Pac-12

Accroché en début de match, Arizona a fait parler son talent par la suite, avec Bennedict Mathurin (20 points, 5 rebonds, 4 passes) et Azuola Tubeilis (15 points) qui ont fait la différence pour une belle victoire à Pullman face à Washington State (72-60). C’est la cinquième victoire de suite des Wildcats qui réalisent tout simplement leur meilleur début de saison (à 11 victoires en 12 matchs de conférence Pac-12) depuis 2016-17.

Avec un calendrier sans grande difficulté à venir, et 4 de leurs 7 matchs à domicile, Arizona se dirige tranquillement vers le titre de saison régulière de sa conférence. À part Oregon, qui avait mal démarré sa saison, ce ne sont pas les équipes de Los Angeles, ni UCLA ni USC un cran en dessous, qui devraient pouvoir le lui disputer…

Les résultats principaux de la soirée

Gonzaga – Pacific (89-51)

Michigan – Purdue (82-58)

Washington State – Arizona (60-72)

Clemson – Duke (64-82)

St Mary’s – San Diego (86-57)

Tennessee State – Murray State (62-73)