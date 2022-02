Les Celtics envoient PJ Dozier et Bol Bol à Orlando

On attendait les Celtics et le Magic pour un transfert de Terrence Ross mais les deux franchises ont (pour l’instant ?) conclu un petit échange sans l’ailier.

ESPN annonce que Boston envoie PJ Dozier et Bol Bol, ainsi qu’un second tour de Draft et du cash à Orlando, contre un simple second tour de Draft.

Les deux joueurs sont blessés, ne reviendront pas cette saison et seront libres cet été. Les dirigeants des Celtics, qui veulent faire des économies pour éviter de payer la « luxury tax », peuvent ainsi se séparer de leurs contrats : 1.9 million de dollars pour Dozier et 2.1 millions pour Bol Bol.

C’est donc une manœuvre purement économique de la part de Brad Stevens. Côté Orlando, les dirigeants sont contraints de couper deux joueurs. E’Twaun Moore est le premier et Michael Carter-Williams est le second.

The Celtics are trading PJ Dozier and Bol Bol, a future second and cash to the Magic for a future second-round pick, sources tell ESPN. Dozier and Bol are both out for the season. Cost-savings for Boston.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2022