Enfin une victoire référence pour Utah

En pleine galère en janvier (12 défaites en 16 matchs !), le Jazz retrouve son rythme en février.

« Nous savons que nous avons connu un mois de janvier difficile », expliquait à ce propos Hassan Whiteside. « Pour autant, nous n’avons jamais pensé que nous ne pouvions pas lutter avec les meilleures équipes. Notre calendrier était compliqué et plusieurs de nos joueurs étaient absents. Là, certains sont en train de revenir et nous pensons que février va être un joli mois pour nous. »

En effet, alors que Rudy Gobert est toujours sur le flanc à cause de sa hanche, le retour de Donovan Mitchell (re)dynamise pour le moment toute une équipe, qui surfe actuellement sur une série de quatre victoires de rang.

Et la dernière en date, décrochée la nuit dernière face aux Warriors (111-85), est sans conteste l’une des plus convaincantes des hommes de Quin Snyder.

« Collectivement, nous étions tous dans un bon soir », réagissait l’arrière All-Star, auteur de 14 points, 10 rebonds et 8 passes. « Nous savions que nous avions perdu nos deux premiers matchs contre Golden State, donc nous nous sommes battus [hier soir] car nous ne voulions pas lâcher le troisième, qui nous aurait fait perdre le ‘tiebreaker’. Nous avons été combatifs, nous avons été concentrés en défense et nous avons réussi pas mal de bonnes choses. Notre communication a été excellente, elle commence à évoluer. Nous commençons à accumuler quelques victoires, nos joueurs reviennent, nous recommençons à bien jouer et à trouver des moyens de gagner. »

Net et sans bavure

Victorieux dans les grandes largeurs de Golden State (+26), qui restait pourtant sur neuf victoires d’affilée avant cette nuit, Utah a signé là son premier succès de la saison (en sept matchs) contre l’une des trois meilleures équipes de sa conférence (avec Phoenix et Memphis).

Et la franchise de Salt Lake City l’a emporté en réussissant notamment une seconde période de feu (56-36), alors que les coéquipiers de Stephen Curry avaient réussi un 10-0, à cheval sur les deuxième et troisième quarts-temps, pour reprendre les commandes (57-55) et renverser la vapeur. Momentanément.

« Peu d’équipes peuvent se relever d’un ‘run’ des Warriors, quand Stephen Curry commence à rentrer ses shoots », estimait Hassan Whiteside (9 points, 17 rebonds, 7 contres). « Sauf que nous sommes revenus et nous avons gagné de 25-30 points d’écart. Ça démontre notre combativité, notre force de caractère. Je pense que c’est l’une de nos plus belles victoires de la saison, si ce n’est pas la plus belle. »

Dans la foulée de ce « run », ce ne fut ensuite plus qu’une promenade de santé pour le Jazz, bien trop imposant sous les panneaux pour les Warriors, avec sa paire de pivots composée d’Udoka Azubuike (11 points, 5 rebonds) et d’Hassan Whiteside, donc.

Confirmer ce regain de forme

En attaque comme en défense, les hommes de Quin Snyder ont ainsi maîtrisé les débats de bout en bout (ou presque), afin de gonfler leur moral, après un passage très difficile pour démarrer cette nouvelle année 2022.

« Nous avons fait du bon boulot en défense », estimait le coach de Salt Lake City, concernant cette prestation aboutie de ses joueurs. « Et ça a beaucoup à voir avec les joueurs qui étaient loin du ballon, car nos joueurs étaient prêts à faire les rotations et à venir en aide. Ça nous a aidé au rebond et à défendre les shooteurs. Golden State rend les choses si compliquées avec ses écrans et tout son travail à ce niveau, mais nous avons bien défendu. Nous étions concentrés à ce niveau. Même quand nous étions battus, quelqu’un était là pour surgir et venir aider. Nous devons continuer dans cette voie. »

Pour autant, même si les résultats de Utah commencent (enfin) à redevenir en adéquation avec les objectifs annoncés cette saison, Quin Snyder ne tient surtout pas à s’enflammer. Pour le moment, en tout cas…

« Je ne veux pas car, il y a encore une ou deux semaines, le ciel était sur le point de nous tomber sur la tête, d’après certains », rappelait-il, prudent, pour conclure.