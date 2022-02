LeBron James en plein « brouillard »

Avec quatre matches sous la barre des 50%, les Lakers affichent leur pire bilan de la saison, et à quelques heures de la « trade deadline », il règne une ambiance des plus moroses. Pour l’instant, la direction n’est pas parvenu à monter un échange et à écouter LeBron James, il est temps d’en finir avec cette période d’incertitudes.

« Il est évident que c’est quelque chose qui pèse sur ce groupe et que nous essayons tous de la surmonter » assure la superstar des Lakers. « On a quasiment l’impression d’être dans le brouillard, qu’il n’y a que du brouillard dans l’air. Et on essaie tous de voir ce qu’il y a de l’autre côté. »

De l’autre côté de la brume, il n’y a pas grand-chose. Quelques touches pour refourguer Talen Horton-Tucker, ou peut-être Russell Westbrook. LeBron James ne cesse de soutenir son meneur et il doit assumer ce recrutement raté. Il voulait DeMar DeRozan ou Damian Lillard pour l’épauler. Le premier a préféré le projet des Bulls. Le second ne se voyait pas rejoindre une « super team ». Finalement, le plan C sera Russell Westbrook, et c’est un flop.

Ce qui pèse aussi sur LeBron James, c’est l’âge. À 37 ans, il joue encore beaucoup, trop même. Cette nuit, son genou a de nouveau grincé. À chaud, ça allait, mais peut-être qu’au petit matin, l’articulation aura enflé.

« La fatigue est encore plus grande lorsque vous perdez des matchs »

« Franchement, je suis mort de fatigue ! Je veux juste du vin et me réveiller demain. J’ai confiance en ce que réserve demain, et on verra comment ça se passe. On verra tout ce qui concerne la trade deadline, mais à part ça, je suis surtout concentré sur ce qu’on peut améliorer. »

La fatigue n’est pas que physique, et sans doute qu’elle est surtout mentale. La faillite collective face aux Bucks la veille ou contre les Blazers cette nuit est aussi une faillite dans l’attitude. Il n’y aucun enthousiasme, ni sentiment de révolte. Le banc est apathique.

« La fatigue mentale fait toujours partie d’une saison. C’est un marathon, c’est une longue saison et la fatigue est encore plus grande lorsque vous perdez des matchs » rappelle LeBron James. « Il y a donc l’aspect mental de tout ça, mais il s’agit de rester le plus affûté possible, de garder à l’esprit comment nous pouvons nous améliorer, comment nous pouvons être mieux préparés, comment nous pouvons avoir moins de passages à vide tant sur le plan offensif que défensif. Pour moi, l’aspect mental ne change jamais. Je n’en arrive jamais à un point où je ne suis plus dans le coup. Si je suis sur le terrain, je suis impliqué tout le temps, à moins que je ne joue pas ou que je ne sois pas actif, donc je ne suis pas inquiet à ce sujet » conclut-il néanmoins.