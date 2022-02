Les Bucks trouvent du rythme

+29, +24 et +15. Les Bucks profitent de leur « road trip » actuel pour distribuer les fessées, avec trois matchs face aux Blazers, aux Clippers et aux Lakers terminés à plus de 130 points inscrits, et surtout trois victoires.

Sur ces trois matchs, Milwaukee affiche d’ailleurs un impressionnant 46% de réussite à 3-points, avec 57 tirs extérieurs réussis en cumulé. Bobby Portis (15/22), Pat Connaughton (9/18) et Giannis Antetokounmpo (8/12) ont ainsi particulièrement bien trouvé la cible, ce qui a forcément facilité les choses pour Milwaukee.

« Evidemment, quand on met les tirs, le jeu devient plus facile, et tout a l’air plus beau », confirmait le « Greek Freak », auteur de ses 11 premiers tirs face aux Lakers, et d’un 17/20 au total. « Je sais que je vais trouver des motivations intérieures, que je vais essayer d’aller dans la raquette, que je vais essayer d’impliquer mes coéquipiers, que je vais faire du main-à-main, des coupes vers le cercle, que je vais essayer d’aller au rebond offensif, sur la ligne des lancers. Je sais que je vais faire tout ça. Ça demande beaucoup d’efforts mais parfois, quand on commence à mettre les tirs, on se sent mieux et on défend mieux. »

Est-ce que cette énorme adresse est la seule raison de la forme actuelle affichée par Milwaukee, au cœur d’une drôle de saison pour les champions en titre, qui ont eu du mal à enchaîner les succès ?

« La clé, c’est notre rythme », assure Khris Middleton. « Déjà, notre défense est meilleure ces derniers temps. Donc pouvoir faire ces stops et retrouver nos habitudes sur contre-attaque, c’est essentiel pour nous afin d’espacer le terrain, permettre à nos gars d’attaquer le cercle et faire ce qu’ils savent faire. Et puis on joue les uns pour les autres. On a tellement de joueurs qui peuvent dribbler et marquer, mais qui sont aussi altruistes et qui savent à qui passer le ballon au bon moment. C’est difficile à défendre quand on joue ainsi. »

D’autant que Jrue Holiday, inconstant à l’image de son équipe, retrouve également sa meilleure forme.

« Ça fait deux matchs de suite qu’il a la balle en main dans le dernier quart-temps », confirme Mike Budenholzer sur son meneur. « Il voit la bonne action à faire. Les gars jouent bien autour de lui. On a Giannis qui est une telle menace pour couper et aller au cercle, Bobby dans les coins, Khris et Grayson qui espacent le jeu dans l’axe et tous ces trucs-là. En donnant Jrue de l’espace, comme pour Giannis et Khris, ça crée généralement de bonnes choses. »

Revenus à la 2e place de l’Est (35 victoires – 21 défaites), les Bucks vont voir si cette embellie n’est pas uniquement due à des adversaires en difficulté à l’occasion de leur prochain match. Demain soir, les champions en titre défient ainsi les Suns, dans l’Arizona, pour un remake des dernières Finals.