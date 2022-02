Parmi les shooteurs à 3-pts les plus efficaces, Doug McDermott passe un nouveau cap

Dans un profil à la Kyle Korver 2.0, Doug McDermott fait partie de ces joueurs qui ont symbolisé l’avènement du tir à 3-points au sein de la ligue sur la décennie écoulée.

Arrivé en NBA en 2014, l’ailier a fait du tir derrière l’arc sa marque de fabrique, au point d’être devenu une référence en la matière puisqu’il a passé la barre des 700 paniers à 3-points inscrits en carrière.

Doug McDermott a franchi ce cap lors du dernier match face à Houston en ajoutant cinq paniers à 3-points de plus, pour porter son total à 702 réussites. Il devient par ailleurs le quatrième joueur en activité à atteindre cette barre tout en shootant à plus de 40% de réussite en carrière, aux côtés de Stephen Curry, Klay Thompson et Joe Harris.

Seulement 31 joueurs avec plus de 700 3-points avec au moins 40% de réussite

Dans l’histoire, ça reste un exploit rare qui ne concerne qu’une petite trentaine de joueurs. À titre d’exemple, Reggie Miller a inscrit plus de 2 500 paniers à 3-points en carrière, mais en dessous des 40% de réussite (39.5%).

« Le tir est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J’ai l’impression que c’est la raison pour laquelle je suis toujours dans la ligue », a ainsi expliqué Doug McDermott après avoir accumulé un joli 16/25 derrière l’arc sur ses quatre derniers matchs. « Ça vous montre que je suis dans la ligue depuis un certain temps. C’est juste beaucoup de tirs. J’y ai travaillé très dur et j’y ai consacré beaucoup de temps. Le voir récompensé, c’est assez spécial ».

Même si San Antonio reste l’une des équipes qui utilisent le moins cette arme plébiscitée dans la ligue d’aujourd’hui (31.5 tentatives en moyenne par match), Doug McDermott contribue chaque soir à ouvrir des espaces vers le cercle avec Keldon Johnson, qui culmine lui aussi au-delà des 43% de réussite à 3-points cette saison.

« Il fait beaucoup de bonnes choses pour nous. Il est tellement doué pour shooter. Il a une mécanique de tir tellement rapide que la défense doit le respecter. Il ouvre des perspectives pour moi et les autres gars », a reconnu son coéquipier Jakob Poeltl.

Son nouvel objectif en la matière débutera ce mercredi à Cleveland : « J’espère en mettre 700 de plus ».