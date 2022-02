LeBron James : « Il n’y a pas un gars qu’on puisse blâmer plutôt qu’un autre »

Les messages d’unité sont toujours d’actualité côté Lakers. En façade au moins. Alors que Russell Westbrook vient d’être conspué par son propre public et relégué sur le banc face aux Knicks, LeBron James réaffiche son soutien à son coéquipier, son « frère », et met en avant une réponse collective.

« Au final, on est tous dans le même bateau. On est tous ensemble dans la tranchée. Il n’y a pas un gars tout seul. Il n’y a pas un seul gars qu’on puisse blâmer plutôt qu’un autre. Pas un gars qui reçoit les éloges plutôt qu’un autre. Quand on perd, on perd tous. Quand on gagne, on gagne tous. C’est vraiment aussi simple que ça », énumère-t-il.

Depuis un mois, les Lakers ne cessent donc de perdre « ensemble ». La série de quatre victoires de suite de début 2022 semble très lointaine. Depuis, les Californiens n’ont remporté que 5 de leurs 14 dernières sorties. Avec un bilan négatif (26 victoires – 28 défaites), ils n’occupent que la 9e place de leur conférence.

Plutôt que de pointer du doigt son meneur, dont tous les indicateurs statistiques sont en baisse par rapport à sa saison passée avec les Wizards, LeBron James rappelle que l’équipe n’a pas été épargnée par les passages à l’infirmerie. Anthony Davis et lui-même ont respectivement manqué 21 et 17 matches, là où Kendrick Nunn par exemple n’a pas encore foulé le parquet des Lakers.

LeBron James veut « explorer les options »

« Je n’ai jamais connu une une saison où les blessures jouent un tel rôle, mais aussi les protocoles Covid, faux ou positifs, ou le coach est absent pendant plusieurs matchs. Donc c’est un défi, une étrange saison, différente pour chacun d’entre nous. Et pas seulement pour les Lakers, mais pour beaucoup d’équipes NBA », note le « King ».

« Impossible » donc pour ce dernier « d’évaluer » le véritable potentiel de cette équipe. Ce qui laisse les dirigeants de la franchise face à un casse-tête à quelques jours de la date limite des transferts.

Les décideurs en ont-ils vu suffisamment vu pour réajuster l’effectif, le cas échéant en faisant une croix sur Russell Westbrook ? Ou, au contraire, faut-il miser sur la continuité d’un groupe, quasiment jamais au complet, avec l’espoir de ne plus être affecté par les pépins physiques jusqu’à la fin de saison ?

« On doit évaluer ce qu’on a eu à disposition, et pas ce dont on n’a pas disposé. On évalue l’ensemble du travail que nos gars ont fourni jusqu’à présent », rétorque vaguement Frank Vogel. « Je ne suis pas un grand fan de fantasy donc c’est le groupe qu’on a à l’approche de la « trade deadline » et on sera prêts à relever les défis de cette saison », complète LeBron James, en relation avec le GM, Rob Pelinka. « Je l’ai dit chaque année : s’il y a une opportunité de s’améliorer, alors on explore ces options. Cela a toujours été ma position. »