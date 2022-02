Un nouveau coloris aux accents vert menthe pour la PG 6

La PG 5 a été une réussite et la sortie de la PG 6 fait partie des modèles attendus pour les premiers mois de 2022. Celle-ci se précise puisque Nike a officiellement dévoilé les premières images de la PG 6 et vient de publier un nouveau coloris « vert menthe ».

Celui-ci se présente avec une tige plus sombre que la première mouture, avec beaucoup de noir et des touches de blanc, sur la languette et la semelle notamment. Sur le « Swoosh » inversé et quelques « éclaboussures » présentes sur la semelle et la semelle intermédiaire, on retrouve donc ce vert menthe qui vient apporter tout le contraste à ce coloris.

Pas de prix ni de date de sortie, reste donc ces quelques clichés pour patienter.

(Via SneakerNews)

