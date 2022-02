Tobias Harris, le lieutenant lassé d’être transféré

« Tobias, tu ne mets pas de puissance lorsque tu attaques le cercle. » Tel a été le message de Doc Rivers passé à son ailier-fort à la mi-temps du déplacement des Sixers sur le parquet des Bulls. Tobias Harris avait démarré cette rencontre avec un timide 0/2 aux tirs dans le premier quart-temps et montré des signes d’hésitation.

Son coach a apprécié la réaction de son joueur qui, dans le troisième quart-temps, a signé un « reverse dunk » autoritaire sur Javonte Green. « Je lui ai dit d’attaquer avec puissance, de monter et de terminer malgré le contact, c’est ce qu’il a fait. C’est la raison pour laquelle il a pointé du doigt le banc. On lui a dit d’en faire autant à chaque fois. C’est quelque chose qu’il faisait l’année dernière et d’une certaine manière, il le fait moins cette année. »

Plus agressif vers le cercle, le joueur de 29 ans s’est contenté d’une seule tentative à 3-points pour finir la rencontre avec 23 points (10/15), 8 rebonds et 5 passes en 39 minutes. Le match du parfait lieutenant venu en soutien d’un Joel Embiid encore stratosphérique (40 points et 10 rebonds).

En forme avant la date limite

Sa performance confirme sa bonne forme du moment. Depuis sept matches, il affiche plus de 22 points de moyenne, avec d’excellents pourcentages (59% dont 55% de loin), 7 rebonds et 4 passes. Suffisant pour dissuader les 76ers, tentés de se débarrasser de son énorme contrat offert à l’été 2019, de le transférer en compagnie de Ben Simmons ?

Réponse d’ici jeudi prochain, date limite des transferts. Dans une récente interview chez Sixers Wire, l’ailier fort partageait son envie de rester à Philadelphie pour un moment. « On ne sait jamais évidemment ce qui va se passer, mais je crois que nous avons une équipe suffisamment bonne pour avancer », assurait-il.

C’est d’autant plus important pour lui, qui a rarement connu la stabilité depuis le début de sa carrière. Encore un match disputé avec les 76ers et il battra son « record » de rencontres jouées avec une même franchise (205 matches avec le Magic). Chez les Pistons, les Clippers ou les Bucks, il n’est jamais resté plus de trois saisons.

« J’étais frustré », lâchait-il en se souvenant du dernier (des Clippers vers les 76ers) de ses cinq transferts en carrière, « mais plus j’ai été transféré, plus j’ai compris l’aspect business du jeu, d’un point de vue contrat ou valeur. Ça craint de bouger, mais en fin de compte, comme il y a très peu de joueurs NBA qui ne peuvent pas être échangés, cela fait partie du jeu. » Un jeu qui n’est peut-être pas terminé pour lui…